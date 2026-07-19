Benjamín Aceval cierra la primera rueda en zona de ascenso

Oficiando de local en la casa del vecino, 12 de Junio, el Benjamín Aceval de Villa Hayes se impuso con autoridad por 2-0 sobre Resistencia, por la decimoquinta ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

La primera parte fue pareja y se cerró sin goles. En la segunda, el conjunto chaqueño inclinó la balanza a su favor para quedarse con los puntos contra el disminuido Triángulo rojo, que sufrió una expulsión y debió remar contra la corriente.

En la ronda siguiente, Benjamín Aceval recibirá a Guaireña FC, en tanto que Resistencia lidiará con Tembetary, en condición de visitante.

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: José Cuevas y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: Christian Sosa.

Benjamín Aceval: Antonio González; Rodrigo Bogado, Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Santiago López (66’ Emmanuel Morales), Sebastián Benítez (91’ Ariel Mendoza) y Rony Giménez (46’ Ricardo Bordón); Osvaldo Argüello (87’ Roque Florenciáñez) y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

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Resistencia: César Aquino; Rodrigo Duarte, Juan Torales, Abel Brítez y Yony Villazanti; Rodrigo Amarilla (71’ Víctor Velazco), Fredderik Alfonso (85’ Nilson Martínez), Alexis Delgado y Armando Samaniego (75’ Fernando Vouga); Marcelo Sánchez (46’ Óscar Benítez) y Fernando Escobar (46’ Enzo Agüero). D.T.: Humberto García.

Goles: 52’ Santiago López, de penal y 89’ Emmanuel Morales (BA). Amonestados: 45’ Osvaldo Argüello (BA); 45’ Armando Samaniego, 50’ Juan Torales y 90’ Óscar Benítez (R). Expulsado: 40’ Rodrigo Duarte (R).