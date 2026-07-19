Fiscalía investiga accidente de tránsito con un muerto y cuatro heridos en Caazapá

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este domingo en la capital del sexto departamento. Un violento percance vial sobre una de las principales avenidas de la ciudad de Caazapá dejó como saldo una persona fallecida y otras cuatro heridas.

El siniestro se registró en las primeras horas de la mañana sobre la avenida Villarrica, a la altura del barrio María Auxiliadora, una zona de constante circulación.

Tras el accidente, paramédicos y bomberos voluntarios acudieron al sitio para rescatar a las víctimas.

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Tras una primera asistencia en el lugar del hecho, las cuatro personas que resultaron heridas fueron trasladadas de urgencia a la sala de emergencias del Hospital Regional de Caazapá, donde permanecen internadas bajo observación médica.

Peritaje en la escena

La agente fiscal de turno de la Unidad Penal de Caazapá, Laury Vázquez, se constituyó en el lugar del accidente para encabezar los procedimientos legales.

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Debido a la gravedad de la situación, el Ministerio Público ordenó el despliegue de un equipo técnico especializado para esclarecer el caso.

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El médico forense de la Fiscalía realizó el examen del cuerpo de la persona fallecida para determinar la causa exacta de la muerte y posteriormente autorizar la entrega de los restos a sus familiares.

Desde la representación del Ministerio Público informaron que se dispusieron todas las medidas de rigor.