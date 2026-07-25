Tacuary y Sol de América empataron por la fecha 16

Tacuary y Sol de América igualaron en el único partido matutino del sábado por la fecha 16 de la División Intermedia 2026. El ‘Tacua’ y el Danzarín empataron 1-1 en el Emiliano Ghezzi, la casa de Fernando de la Mora: Jorge Benegas adelantó al visitante a los 17 minutos y Felipe Fierro emparejó el resultado a los 40′, ambos en el primer tiempo.

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Los dirigidos por Braulio Armoa sumaron el tercer empate consecutivo y parcialmente ocupan el décimo tercer lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos. Por su lado, los conducidos por Héctor Marecos, técnico campeón de la categoría con Rubio Ñu en 2025, continúan momentáneamente en el quinto lugar: suman 24 unidades, a 7 del primer puesto de ascenso a la Primera División.

División Intermedia: ¿Cómo continúa la fecha 16?

La fecha 16 de la División Intermedia 2026 continúa el domingo 26 de julio con dos encuentros. Sportivo Carapeguá (10° con 19) recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín (4° con 27) en el Municipal de Carapeguá y Fernando de la Mora (12° con 18) visita a Encarnación FC (15° con 11) en el Villa Alegre de Encarnación. Los dos cotejos empiezan a las 10:00, hora de Paraguay.

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La ronda sigue el lunes: a las 15:00, Benjamín Aceval mide a Guaireña, mientras que a las 20:00, 12 de Junio enfrenta a 3 de Noviembre. Ambos están programados en el Facundo Deleón Fossati de Villa Hayes. El martes, Atlético Tembetary vs. Resistencia, a las 17:00, en el Erico Galeano de Capiatá e Independiente CG vs. Deportivo Capiatá, a las 19:30, en el Ricardo Gregor de Asunción.