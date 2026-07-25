Santaní vence a Paraguarí y arranca con triunfo la segunda rueda de la Intermedia

La gran figura del compromiso fue Herminio Vera, autor de los dos goles del conjunto albinegro, que hizo valer su localía para sumar tres puntos importantes en su lucha por los primeros puestos del campeonato.

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Con esta victoria, Santaní alcanzó las 27 unidades en la clasificación, mientras que el conjunto paraguariense permanece con 13 puntos, comprometido en la parte baja de la tabla.

En la próxima jornada, la 17.ª fecha del certamen, Deportivo Santaní volverá a ser local cuando reciba a Encarnación FC, el domingo 2 de agosto, desde las 10:00, en el estadio Juan José Vázquez.

Por su parte, Paraguarí AC buscará recuperarse cuando enfrente a Deportivo Capiatá el lunes 3 de agosto, a partir de las 19:30, en el estadio Municipal de Carapeguá.

Síntesis

Deportivo Santaní 2-Paraguarí AC 0

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Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Armindo Rojas y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Elián Vogado, Fernando Arce y Juan González; Adrián Mereles (75’ Alexander Núñez), Herminio Vera, Brahian Martínez (46’ Orlando Bogado) y Édgar Villalba (68’ Thyago Meza); Juan Mereles (75’ Joel Caballero) y Jesús Monges (55’ Ángel Colmán). D.T.: Julio Irrazábal.

Paraguarí AC: Alcides Benítez; Alfredo Duarte (80’ Guillermo Ayala), Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Tobías Vargas (55’ Isaías Vargas); Esteban Maidana, José Ayala (46’ Alan Alcaraz), Juan Gauto (68’ Blas Duarte) y Víctor Villalba; Ronald Escobar y Antonio Samaniego (55’ Víctor Velazco). D.T.: Luis Escobar.