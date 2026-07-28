Resistencia derrotó a Tembetary y tomó aire en la tabla

El Trángulo Rojo se quedó con los tres puntos en un partido muy disputado gracias al gol de Aníbal Vega, quien a los 55 minutos transformó en gol un tiro penal para romper la paridad.

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Fue el tercer tanto del delantero en el campeonato y el segundo que convierte desde los doce pasos.

Con este triunfo, el conjunto celeste del barrio Ricardo Brugada llegó a 21 puntos y tomó un respiro en la clasificación, mientras que el elenco rojiverde permanece con 22 unidades.

En la próxima jornada, la decimoséptima del certamen, ambos equipos jugarán el sábado 1 de agosto a las 10:00.

Atlético Tembetary visitará a Guaireña en el estadio Parque del Guairá, en Villarrica, mientras que Resistencia será local frente a Tacuary en el estadio Tomás Beggan Correa.

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Síntesis

Atlético Tembetary 0-Resistencia SC 1

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Denis López y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Leonardo Rolón (74’ Genaro Galarza), Líder Cáceres, Bruno Díaz y Víctor Barrios; Francisco Esteche (62’ Derlis Martínez), Cristian Mercado, Rodrigo Vera y Duvan Zárate (62’ Santiago Santacruz); Matías Silvero y Diego Martínez (74’ Sebastián Ruiz Díaz). D.T.: Sergio Órteman.

Resistencia SC: Juan López; Aquilino Giménez, Marcelo Sánchez (82’ Gustavo Villamayor), Abel Brítez y Yony Villazanti; Stevens Gómez, Fernando Escobar (88’ Edsson Riveros), Nolberto Báez (71’ Alexis Delgado) y Gonzalo Medina; Aníbal Vega (82’ Jonathan Gómez) y Jesús Alvarenga (71’ Armando Samaniego). D.T.: Ángel Martínez.

Gol: 55’ Aníbal Vega, de penal (R). Amonestados: 54’ Francisco Peralta, 61’ Duvan Zárate y 72’ Bruno Díaz (AT); 20’ Fernando Escobar, 35’ Nolberto Báez y 37’ Marcelo Sánchez (R). Expulsado: 65’ Rodrigo Vera (AT).