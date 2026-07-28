Fútbol de Intermedia
28 de julio de 2026 a la - 21:45

Resistencia derrotó a Tembetary y tomó aire en la tabla

Resistencia gana y toma respiro en la tabla de posiciones de la División Intermedia.
Resistencia gana y toma respiro en la tabla de posiciones de la División Intermedia.

Resistencia Sport Club consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre Atlético Tembetary, este martes en el estadio Erico Galeano de Capiatá, en el penúltimo encuentro correspondiente a la decimosexta fecha del torneo de la División Intermedia.

Por ABC Color

El Trángulo Rojo se quedó con los tres puntos en un partido muy disputado gracias al gol de Aníbal Vega, quien a los 55 minutos transformó en gol un tiro penal para romper la paridad.

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Fue el tercer tanto del delantero en el campeonato y el segundo que convierte desde los doce pasos.

Con este triunfo, el conjunto celeste del barrio Ricardo Brugada llegó a 21 puntos y tomó un respiro en la clasificación, mientras que el elenco rojiverde permanece con 22 unidades.

En la próxima jornada, la decimoséptima del certamen, ambos equipos jugarán el sábado 1 de agosto a las 10:00.

Atlético Tembetary visitará a Guaireña en el estadio Parque del Guairá, en Villarrica, mientras que Resistencia será local frente a Tacuary en el estadio Tomás Beggan Correa.

Síntesis

Atlético Tembetary 0-Resistencia SC 1

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Denis López y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero. 

Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Leonardo Rolón (74’ Genaro Galarza), Líder Cáceres, Bruno Díaz y Víctor Barrios; Francisco Esteche (62’ Derlis Martínez), Cristian Mercado, Rodrigo Vera y Duvan Zárate (62’ Santiago Santacruz); Matías Silvero y Diego Martínez (74’ Sebastián Ruiz Díaz). D.T.: Sergio Órteman.

Resistencia SC: Juan López; Aquilino Giménez, Marcelo Sánchez (82’ Gustavo Villamayor), Abel Brítez y Yony Villazanti; Stevens Gómez, Fernando Escobar (88’ Edsson Riveros), Nolberto Báez (71’ Alexis Delgado) y Gonzalo Medina; Aníbal Vega (82’ Jonathan Gómez) y Jesús Alvarenga (71’ Armando Samaniego). D.T.: Ángel Martínez.

Gol: 55’ Aníbal Vega, de penal (R). Amonestados: 54’ Francisco Peralta, 61’ Duvan Zárate y 72’ Bruno Díaz (AT); 20’ Fernando Escobar, 35’ Nolberto Báez y 37’ Marcelo Sánchez (R). Expulsado: 65’ Rodrigo Vera (AT).