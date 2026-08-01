El 12 de Junio incorpora a exintegrante de la Albirroja Sub 20

El volante ofensivo Luca Kmet, de 21 años, es nuevo futbolista del 12 de Junio de Villa Hayes, al que llega después de prestar servicios a la Universidad de Concepción, Chile.

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Surgido en Lanús, el atleta nació en Buenos Aires el 20 de julio de 2005. Se naturalizó Paraguayo y jugó con la Albirroja Sub 20 de Venezuela, en el que disputó seis partidos y registró tres goles.

Pese a lograr su clasificación al Mundial, el mediocampista no fue citado para la competencia ecuménica, celebrado en Chile.

Después de actuar en la categoría Reserva de Lanús, compitiendo en la Copa Proyección, Kmet fue cedido este 2025 a la U de Conce, en la que solo pudo disputar dos partidos.

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Llega con altas expectativas al León chaqueño, que recientemente incorporó el experimentado portero Alfredo Aguilar, quien debutó el viernes en el “12”, en el empate 1-1 con Fernando de la Mora. En el gol del “Prócer”, la respuesta del golero fue por demás floja.