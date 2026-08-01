Guaireña y Tembetary no encuentran el camino del gol

La decimoséptima fecha del campeonato de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol, presentaba en los papeles atractivo en Villarrica. Sin embargo, Guaireña FC y Atlético Tembetary quedaron en deuda con el 0-0.

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El conjunto del cuarto departamento no pudo imponer su localía contra los nómadas, que llegaban con altas expectativas de triunfo para seguir escalando.

Pese al esfuerzo, el marcador no se movería, dejando a los aficionados con las ganas de ver un mejor espectáculo.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Armindo Rojas y Liz Fleitas. Cuarto árbitro: Blas Medina.

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Guaireña: Marcos Giménez; Jaime Peralta, Juan Balbuena, Hugo Portillo y Fabio Ávalos; Cornelio González (75’ Cristhian Paredes), Rosalino Toledo (27’ Erwin Quintana), Jorge Mendoza y Alejandro Arce (46’ Édgar González); Juan Heinze (65’ Jeferson Torales) y Cristhian Báez (46’ Antonio Marín). D.T.: Carlos Duarte.

Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Líder Cáceres, Cristian Recalde y Leonardo Rolón; Duván Zárate (88’ Ángel Cristaldo), Juan Esteche (75’ Derlis Martínez), Galo Galarza y José Cardozo (75’ Cristhian Batte); Matías Silvero y Santiago Santacruz (70’ Sebastián Ruiz Díaz). D.T.: Sergio Orteman.

Gol: No hubo. Amonestados: 15’ Leonardo Rolón y 38’ José Cardozo (T).