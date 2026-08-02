Fútbol de Intermedia
02 de agosto de 2026 a la - 12:21

Deportivo Santaní se ubica a tres puntos de la zona de ascenso

Roberto Mathías Martínez celebra su gol, con el que el Deportivo Santaní obtuvo una agónica victoria por 1-0 sobre Encarnación FC.
Roberto Mathías Martínez celebra su gol, con el que el Deportivo Santaní obtuvo una agónica victoria por 1-0 sobre Encarnación FC.Deportivo Santaní

El Deportivo Santaní obtuvo este domingo en casa una agónica victoria por 1-0 sobre Encarnación FC y se ubicó a tres puntos de la zona de ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría.

Por ABC Color

De la mano del entrenador Julio César Irrazábal, el Deportivo Santaní experimentó una recuperación asombrosa en la División Intermedia.

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El conjunto sampedrano sufrió más de la cuenta este domingo para vencer a Encarnación FC 1-0, por la decimoséptima ronda del torneo de la segunda categoría.

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El experimentado Roberto Mathías Martínez (31 años), recientemente llegado al club albinegro de San Estanislao tras militar en el Sportivo San Lorenzo, marcó en el minuto 94 el único gol del encuentro, celebrado en el estadio del Unión Agrícola.

Santaní llegó a 30 puntos, situándose en la cuarta posición, detrás del 12 de Junio de Villa Hayes, que tiene 37, General Caballero de Juan León Mallorquín, que está con 33 y Benjamín Aceval de Villa Hayes, que tiene 32.

Los dos primeros de la clasificación ascenderán al círculo privilegiado de nuestro balompié al cabo de las 30 rondas que comprende el torneo.