Independiente CG rescata un punto sobre el final

Resistencia tenía prácticamente asegurado el triunfo sobre el local Independiente de Campo Grande, por la 18ª fecha de la División Intermedia, hasta que sobre el final, un “balazo” de Ronald Roa estableció la paridad de 1-1.

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El Triángulo rojo se desenvolvió muy bien sobre la pista sintética y en el primer tiempo se puso al frente mediante un autogol del arquero Rodrigo Frutos, quien al estirarse para intentar desviar un disparo de Edsson Riveros la pelota dio en el poste, luego en su espalda y se introdujo a su portería.

Pese al punto rescatado, el nivel futbolístico del “Inde” no es el mejor, lejos del protagonismo esperado por sus autoridades.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

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Independiente CG: Rodrigo Frutos; Rafael Román, Luis Rolón (75’ Ronald Roa), José Portillo y Rogelio Espínola; Dramane Diarra, Carlos Gavilán (46’ Claudio Burgos), Álvaro Montiel (46’ Nicolás Rojas) y Jesús Cáceres (46’ Elías Sarquis); Sergio Dietze y Francisco Morel (62’ Víctor Rivarola). D.T.: Claudio David Vargas.

Resistencia: Juan López; Aquilino Giménez, Abel Brítez, Gonzalo Medina y Yony Villazanti; Edsson Riveros (51’ Patronicio Alvarenga), Nolberto Báez (76’ Armaldo Samaniego), Brandon Barbas (76’ Alexis Delgado) y Marcelo Sánchez (63’ Kevin Benites); Aníbal Vega (63’ Jonathan Gómez) y Stevens Gómez. D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 20’ Rodrigo Frutos en contra (R) y 95’ Ronald Roa (I). Amonestados: 45’ Rafael Román, 45’+2’ Álvaro Montiel, 78’ Nicolás Rojas y 94’ Dramane Diarra (I); 92’ Yony Villazanti (R).