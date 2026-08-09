Benjamín Aceval escala al segundo lugar

El estadio Isidro Roussillón, ubicado en Villa Hayes, albergó el encuentro entre Benjamín Aceval y 3 de Noviembre de Asunción, por la decimoctava fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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El choque, ganado por el conjunto albirrojo del Bajo Chaco por 2-1, contó con la conducción referil del experimentado Giancarlos Celestino Juliadoza.

Al minuto 26, el dueño de casa sufrió la expulsión de Elías Romero. De todas formas pudo imponer la fuerza de su fútbol contra un limitado adversario que no conoce de victorias en el circuito y cuyo regreso a la Primera División B parece una cuestión de tiempo.

Al 35, Osvaldo Argüello señaló el primer tanto y al 50, Ricardo Bordón estiró la cuenta para el Decano del balompié villahayense.

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En tiempo adicional, Diego “Chino” Martínez estableció el descuento, al minuto 91 y segundos después recibió la tarjeta roja.

Benjamín Aceval llegó a 35 puntos y se ubica en la segunda posición, detrás del vecino 12 de Junio de Villa Hayes, que tiene 37.

Deportivo Santaní y General Caballero de Juan León Mallorquín están con 33 unidades. El Rojo altoparanaense juega este lunes contra Tembetary, en Capiatá (19:00 horas) y de ganar, quedará a un solo punto de la cima.

El 3 de Noviembre se encuentra con solo 7 unidades, con una pésima campaña de 7 empates y 11 derrotas, prácticamente sentenciado al descenso.

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Víctor Dávalos y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Benjamín Aceval: Antonio González; Elías Romero, Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (87’ Nicolás Rojas), Santiago López (62’ Enmanuel Caballero), Sebastián Benítez y Ricardo Bordón (87’ Loren Almirón); Osvaldo Argüello (73’ Emmanuel Morales) y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero (54’ Hugo Aquino), Junior González, Alexis Prieto y Mauro Bogado; Luis Olmedo (69’ Juan Sánchez), Fabricio Arce, Marcos Riveros (79’ Alexis González) y Mathías Roa (46’ Junior Paredes); Diego Martínez y Francisco López (69’ Héctor Blanco). D.T.: Jorge Achucarro.

Goles: 35’ Osvaldo Argüello y 50’ Ricardo Bordón (BA); 92’ Diego Martínez (3N). Amonestados: 11’ Mathías Roa, 45’ Alexis Prieto, 67’ Fabricio Arce y 86’ Jorge Achucarro, DT (3N). Expulsados: 26’ Elías Romero (BA) y 94’ Diego Martínez (3N).