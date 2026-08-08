Sol de América golea al Deportivo Capiatá

Una amplia diferencia fue la que estableció el Sol de América para superar por 4-1 al Deportivo Capiatá, en el coliseo auriazul, por la 18ª ronda de la División Intermedia.

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Los danzarines están decididos a pelear los puestos de ascenso al círculo privilegiado, mientras que los “escoberos” quedaron lejos en la carrera.

Capiatá se dispone a visitar a Resistencia, mientras que Sol de América lidiará con el mejorado Paraguarí, en el noveno departamento.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Blas Medina.

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Capiatá: Aldo Bareiro; Ángel Lezcano, Antonio Penayo, Fabrizio Sebastiani (63’ Matías Duarte) y Marcelo Benítez; Ariel Benítez, Juan Garay (55’ Cristian García), Gustavo Medina (67’ Bruno Samaniego) y Jorge Núñez (55’ Alexis Acuña); Jorge Benítez y Antonio Oviedo (67’ Eduardo Estigarribia). D.T.: Jorge Gamarra.

Sol de América: Tulio Schwarz; Jorge González (76’ Jorge Benegas), Víctor Benítez, Joel Jiménez y Wilson Ibarrola; Enzo Rodas, Brahian Fernández, Gustavo Marecos (71’ Axel Silva) y Fernando Leguizamón (71’ Gerardo Kovacs); Víctor Argüello (83’ Orlando Jara) y César Villagra (71’ Alan Pereira). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 11’ y 22’ César Villagra, 44’ Enzo Rodas y 50’ Fernando Leguizamón (SA); 73’ Eduardo Estigarribia (C). Amonestados: 26’ Víctor Argüello (SA); 45’ Jorge Benítez, 75’ Cristian García, 86’ Matías Duarte (C).