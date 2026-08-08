Fútbol de Intermedia
08 de agosto de 2026 a la - 13:19

Sol de América golea al Deportivo Capiatá

César Rodrigo Villagra Olmedo (37 años), autor de los dos primeros goles de Sol de América.
César Rodrigo Villagra Olmedo (37 años), autor de los dos primeros goles de Sol de América.APF

Sol de América venció este domingo al Deportivo Capiatá 4-1, por la 18ª fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

Por ABC Color

Una amplia diferencia fue la que estableció el Sol de América para superar por 4-1 al Deportivo Capiatá, en el coliseo auriazul, por la 18ª ronda de la División Intermedia.

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Los danzarines están decididos a pelear los puestos de ascenso al círculo privilegiado, mientras que los “escoberos” quedaron lejos en la carrera.

Capiatá se dispone a visitar a Resistencia, mientras que Sol de América lidiará con el mejorado Paraguarí, en el noveno departamento.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Capiatá: Aldo Bareiro; Ángel Lezcano, Antonio Penayo, Fabrizio Sebastiani (63’ Matías Duarte) y Marcelo Benítez; Ariel Benítez, Juan Garay (55’ Cristian García), Gustavo Medina (67’ Bruno Samaniego) y Jorge Núñez (55’ Alexis Acuña); Jorge Benítez y Antonio Oviedo (67’ Eduardo Estigarribia). D.T.: Jorge Gamarra.

Sol de América: Tulio Schwarz; Jorge González (76’ Jorge Benegas), Víctor Benítez, Joel Jiménez y Wilson Ibarrola; Enzo Rodas, Brahian Fernández, Gustavo Marecos (71’ Axel Silva) y Fernando Leguizamón (71’ Gerardo Kovacs); Víctor Argüello (83’ Orlando Jara) y César Villagra (71’ Alan Pereira). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 11’ y 22’ César Villagra, 44’ Enzo Rodas y 50’ Fernando Leguizamón (SA); 73’ Eduardo Estigarribia (C). Amonestados: 26’ Víctor Argüello (SA); 45’ Jorge Benítez, 75’ Cristian García, 86’ Matías Duarte (C).