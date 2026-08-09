Carapeguá se impone y deja a Fernando de la Mora en zona roja

El Municipal de Carapeguá albergó en la mañana de este domingo el partido en el que el Potro derrotó 2-0 al Fernando de la Mora, por la decimoctava fecha del campeonato de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Al minuto 36, el “Ogro” Jorge Quintana marcó de penal, mientras que al 70, Leonardo Galeano extendió la ventaja para el conjunto albirrojo del noveno departamento, situado en la parte media de la clasificación.

El Prócer sufrió un duro golpe y se encuentra en la zona de descenso a la “B”. Necesita ajustar sus piezas para lograr el objetivo de la permanencia en la categoría, aunque en el inicio del certamen, las expectativas de sus autoridades era pelear arriba.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Joel Noguera y Víctor Martínez. Cuarto árbitro: José Franco.

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Carapeguá: Alex Báez; Édgar Benítez, Jorge Rodríguez e Isaías Obregón; Ulises González, Fernando Delvalle (62’ Matías Verdún), Derlis Orué y Milver Aquino (88’ Éver Gaona); Leonardo Galeano, Jorge Quintana (88’ Lucas Delvalle) y Derlis Mereles (80’ Aldo Vera). D.T.: Marco Prieto.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Alexis Fernández, Miguel Pereira, José Ojeda y Alexis Ledesma (46’ Alan Valenzuela); Derlis Almada (62’ Claudio Orquiola), Derlis Benítez, Pedro Martínez (74’ Jorge Jara) y Luciano Taboada; Rodney Chaparro (68’ Sebastián Chaparro) e Isaías Gavilán (46’ Rossney Aquino). D.T.: Carlos Recalde.

Goles: 36’ Jorge Quintana, de penal y 70’ Leonardo Galeano (C). Amonestados: 52’ Jorge Rodríguez (C); 82’ Jorge Jara y 91’ Sebastián Chaparro (FM).