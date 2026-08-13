Fútbol de Intermedia
13 de agosto de 2026 a la - 15:40

Al campo, para el capítulo 19 de la División Intermedia

Óscar Fabián Gavilán ingresa al campo en sustitución del argentino Axel Baigorria, en el partido en el que el vicelíder General Caballero de Juan León Mallorquín derrotó por 3-1 al Atlético Tembetary, en el estadio del Deportivo Capiatá.
Óscar Fabián Gavilán ingresa al campo en sustitución del argentino Axel Baigorria, en el partido en el que el vicelíder General Caballero de Juan León Mallorquín derrotó por 3-1 al Atlético Tembetary, en el estadio del Deportivo Capiatá.Gentileza

Este viernes se abre la decimonovena fecha de la División Intermedia, que se prolongará hasta el próximo lunes. El este material les presentamos las autoridades arbitrales designadas para la nueva ronda.

Por ABC Color

El 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín se encuentran en la zona de ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría. La competencia consta de 30 rondas.

Lea más: General Caballero supera a Tembetary

El nuevo capítulo del campeonato de la segunda división se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:

Viernes 14

Encarnación FC vs. 12 de Junio

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 16:30.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Fernando de la Mora vs. Benjamín Aceval

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 19:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

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Sábado 15

Paraguarí AC vs. Sol de América

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Óscar Barrios.

Guaireña FC vs. Independiente CG

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: César Caballero y Digno Salinas.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

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Domingo 16

Resistencia SC vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 10:00.

Árbitro: Basilio Jara.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Edilson Florenciano.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Deportivo Santaní vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 10:00.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Denis López y Liz Fleitas.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Lunes 17

3 de Noviembre vs. Atlético Tembetary

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 16:30.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Pedro Ríos y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: José Franco.

General Caballero JLM vs. Tacuary

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 19:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Luis Onieva y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.