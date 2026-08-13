Al campo, para el capítulo 19 de la División Intermedia

El 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín se encuentran en la zona de ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría. La competencia consta de 30 rondas.
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El nuevo capítulo del campeonato de la segunda división se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:
Viernes 14
Encarnación FC vs. 12 de Junio
Estadio: Villa Alegre.
Horario: 16:30.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Fernando de la Mora vs. Benjamín Aceval
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 19:00.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
Sábado 15
Paraguarí AC vs. Sol de América
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
Cuarto árbitro: Óscar Barrios.
Guaireña FC vs. Independiente CG
Estadio: Parque del Guairá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Marcos Galeano.
Asistentes: César Caballero y Digno Salinas.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.
Domingo 16
Resistencia SC vs. Deportivo Capiatá
Estadio: Tomás Beggan Correa.
Horario: 10:00.
Árbitro: Basilio Jara.
Asistentes: Rodrigo Mendieta y Edilson Florenciano.
Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.
Deportivo Santaní vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Juan José Vázquez.
Horario: 10:00.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Denis López y Liz Fleitas.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Lunes 17
3 de Noviembre vs. Atlético Tembetary
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 16:30.
Árbitro: Juan Jara.
Asistentes: Pedro Ríos y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: José Franco.
General Caballero JLM vs. Tacuary
Estadio: Ka’arendy.
Horario: 19:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Luis Onieva y Carmelo Candia.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Juan Gabriel Benítez.
AVAR: Milciades Saldívar.