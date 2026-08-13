Atlético Tembetary accede a los octavos tras vencer a 1° de Marzo en Capiatá

En el partido que dio cierre a la octava semana, correspondiente a la tercera fase de la Copa Paraguay, Atlético Tembetary superó por 3-2 a 1° de Marzo y avanzó a los octavos de final.

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Elías Peralta con un triplete marcó para el Rojiverde, mientras que Fidencio Oviedo, en dos ocasiones convirtió para el conjunto del barrio Santa María. En la siguiente etapa de la Copa de Todos, Tembetary enfrentará a Sportivo Iteño.

Síntesis:

1° de Marzo 2 - Atlético Tembetary 3

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Víctor Dávalos y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

1° de Marzo: Pablo Salinas; Francisco Sosa (60’ Sebastián Rojas), Ramón Mancuello, Lucas Caballero y Elías Llanes; Yuneiker Ríos, Fidencio Oviedo, Gustavo Herrero (65’ Federico González) y Andrés Castillo (60’ Jonatan Villarta); Gerónimo Areco (46’ Leonardo Rodríguez) e Isabelino Fernández (65’ Josías Ortigoza). D.T.: Gustavo Pereira.

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Atlético Tembetary (3): Eduardo Ortellado; Carlos López, Cristian Recalde, Alexander Meza y Alan Paredes; Ángel Cristaldo, Rodrigo Vera (83’ Denis Colmán), Galo Galarza y Derlis Martínez (31’ Santiago Del Valle); Fernando Alarcón (70’ Leonardo Rolón) y Elías Peralta (83’ Sebastián Ruiz Díaz). D.T.: César Castro.

Goles: 27’ y 37’ ambos de penal, Fidencio Oviedo (1M); 9’ 19’ y 41’ Elías Peralta (AT). Amonestados: 24’ Lucas Caballero, 49’ Gustavo Herrero, 56’ Francisco Sosa y 68’ Elías Llanes (1M); 27’ Rodrigo Vera (AT). Expulsado: 27’ Cristian Recalde (AT).