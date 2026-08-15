Independiente CG se impone en el Parque de Villarrica

En un feudo por demás complicado como el Parque de Villarrica, Independiente de Campo Grande pudo salir airoso contra Guaireña FC, al que derrotó por 2-1 para dar un salto en la clasificación de la División Intermedia.

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Al minuto 16, Rogelio Espínola marcó el primer gol para el elenco de la capital del país. El empate llegó al 28, mediante el argentino Juan Heinze, mientras que el desnivel se dio al 70, a través de Ronald Roa.

El “Inde” llegó a 26 puntos, mientras que Guaireña se quedó con 23. Con el debutante entrenador Carlos “Lito” Duarte, los del cuarto departamento registran cinco presentaciones, con dos empates y tres caídas.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: César Caballero y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

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Guaireña: Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Hugo Portillo, José Arias y Fabio Ávalos (84’ Erwin Quintana); Jorge Mendoza (79’ Martín Amarilla), Édgar González y Juan Heinze; Cristhian Paredes (56’ Alejandro Arce), Cornelio González (79’ Aarón Monges) y Gastón Muñoz (56’ Luis Araújo). D.T.: Carlos Duarte.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Rafael Román, Esteban Mendoza, José Portillo y Rogelio Espínola; Claudio Burgos (77’ Álvaro Montiel), Carlos Gavilán y Víctor Rivarola (46’ Bruno Díaz) (77’ Rony Frank); Dramane Diarra (55’ Jesús Cáceres), Francisco Morel (62’ Ronald Roa) y Sergio Dietze. D.T.: Claudio Vargas.

Goles: 16’ Rogelio Espínola y 71’ Ronald Roa, de penal (I); 28’ Juan Heinze (G). Amonestados: 29’ Claudio Burgos, 46’ Rogelio Espínola y 67’ Bruno Díaz (I); 39’ Jorge Mendoza, 72’ Luis Araújo, 84’ Juan Heinze y 89’ Martín Amarilla (G).