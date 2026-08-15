Paraguarí y Sol de América igualan en Carapeguá

El estadio Municipal de Carapeguá albergó el enfrentamiento entre dos clubes con distintos objetivos en la División Intermedia.

Lea más: Independiente CG se impone en el Parque de Villarrica

Paraguarí AC, que lucha por mantenerse en la categoría, necesitaba sumar de a tres para tomarse un respiro, por lo que el 1-1 no puede ser un buen resultado.

Sol de América, que aspira al ascenso, aunque aún distante de los primeros lugar, no pudo imponerse en el noveno departamento, por lo que tuvo que conformarse con la igualdad.

Fernando Leguizamón, al minuto 9, adelantó a los danzarines, mientras que Víctor Velázquez, al 28, estableció la paridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los “toreros” sufrieron la expulsión de Esteban Maidana, al 83, por lo que tuvieron que hacer un esfuerzo para “congelar” el resultado y así lograr al menos el puntito.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Guido Miranda y Derlys González. Cuarto árbitro: Óscar Barrios.

Paraguarí: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Tobías Vargas; Darío Bordón (63’ Tobías Villalba), Guillermo Ayala, Esteban Maidana y Alan Alcaraz (52’ José Ayala Pacheco); Víctor Velazco (78’ Blas Duarte) y Roland Escobar (78’ Antonio Samaniego). D.T.: Luis Fernando Escobar.

Sol de América: Tulio Schwarz; Jorge González, Víctor Benítez, Joel Jiménez y Wilson Ibarrola; Enzo Rodas (68’ Jorge Benegas), Brahian Fernández (84’ Orlando Jara), Gustavo Marecos (10’ Gustavo Manzur) y Fernando Leguizamón (68’ Pablo Viudez); César Villagra y Víctor Argüello (84’ Santiago Rossi). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 9’ Fernando Leguizamón (SA) y 28’ Víctor Velazco (P). Amonestados: 45’ Víctor Benítez (SA); 52’ Esteban Maidana, 58’ José Ayala y 75’ Guillermo Ayala Pacheco (P). Expulsado: 83’ Esteban Maidana (P).