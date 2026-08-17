3 de Noviembre se impone ante Atlético Tembetary en Capiatá

3 de Noviembre, del barrio San Pablo, consiguió su primer triunfo de la temporada 2026 en la División Intermedia, y lo hizo con un contundente 3-0 sobre Atlético Tembetary, en el estadio Erico Galeano, de la ciudad de Capiatá.

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El Tricolor tuvo como goleadores a Ángel Gómez (8’) y al experimentado Marcos Riveros, quien se anotó con un doblete (26’ y 58’). El triunfo pone al “3” con 10 unidades y deja al “Tembe” con 23 puntos en la tabla de posiciones.

La próxima jornada tendrá al 3 de Noviembre visitando a Tacuary, en el estadio Emiliano Ghezzi. Esto se dará el domingo 23 de agosto, a las 10:00. Por su parte, Atlético Tembetary medirá fuerzas ante Fernando de la Mora, el sábado 22 de agosto, a las 10:00, en el estadio Erico Galeano.

Síntesis:

3 de Noviembre 3 - Atlético Tembetary 0

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Pedro Ríos y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: José Franco.

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3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero (67’ Rodolfo López), Alexis Prieto, Jorge Trinidad y Mauro Bogado (74’ Hugo Aquino); Ángel Gómez (61’ Iván Maciel), Ángel Billordo, Marcos Riveros y Fabricio Arce; Mathías Roa (74’ Alexis González) y Junior Paredes (61’ Francisco López). D.T.: Jorge Achucarro.

Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Carlos López (46’ Ángel Cristaldo), Bruno Díaz, Líder Cáceres y Alan Paredes; Francisco Esteche (62’ Fernando Alarcón), Galo Galarza (36’ Alexander Meza), Cristian Mercado y Elías Peralta; Santiago Santacruz (46’ José Cardozo) y Matías Silvero (70’ Duvan Zárate). D.T.: César Castro.

Goles: 8’ Ángel Gómez, 26’ y 58’ Marcos Riveros (3N). Amonestados: 34’ Fabricio Arce, 49’ Jorge Achucarro, DT, 55’ Mathías Roa, 89’ Hugo Aquino y 90’+3’ Alexis Prieto (3N); 48’ Francisco Peralta y 79’ Fernando Alarcón (AT).