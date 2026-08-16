Deportivo Santaní se ubica en la zona de ascenso

Una campaña ascendente ubica al Deportivo Santaní provisoriamente en zona de ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría con su victoria de este domingo sobre Sportivo Carapeguá 2-0, en el estadio del Unión Agrícola.

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Al minuto 20, el vallepuqueño Juan Ezequiel “Juanchi” Mereles anotó de penal para el conjunto sampedrano, dirigido por Julio César Irrazábal, que en tiempo de recuperación de la primera mitad (47’) amplió su ventaja a través de Elián Vogado.

El conjunto albinegro llegó a 36 puntos, los mismos que General Caballero de Juan León Mallorquín, que este lunes recibe a Tacuary. El líder es el 12 de Junio de Villa Hayes, con 40.

La competencia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos primeros ascenderán al círculo privilegiado, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.