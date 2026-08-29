Fernando de la Mora y Tacuary no se sacaron ventaja

El conjunto de barrio Jara fue el primero en golpear. Blas Díaz apareció para marcar el tanto de apertura y poner en ventaja a la visita, que intentó sostener la diferencia y manejar el trámite del compromiso.

Lea más: Tembetary remonta sobre el final y tumba a Santaní

Fernando de la Mora reaccionó y, pasada la media hora de juego, encontró la paridad. Miguel Pereira se encargó de marcar el 1-1 para el conjunto local, que a partir de entonces buscó inclinar el partido a su favor.

En la segunda mitad, ambos equipos tuvieron sus momentos para desnivelar, pero ninguno logró encontrar la precisión necesaria en los últimos metros. El marcador ya no sufrió modificaciones y el encuentro terminó con reparto de puntos.

Con este resultado, Fernando de la Mora alcanza las 24 unidades, mientras que Tacuary llega a 19 puntos en la clasificación de la División Intermedia.

En la próxima jornada, la número 22, Fernando de la Mora visitará a Independiente de Campo Grande el viernes 4 de septiembre, desde las 14:30, en el estadio Ricardo Gregor. Tacuary, en tanto, será local ante Deportivo Santaní el sábado 5, a partir de las 10:00, en el estadio Isidro Roussillón.