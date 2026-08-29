Fútbol de Intermedia
29 de agosto de 2026 a la - 16:42

Fernando de la Mora y Tacuary no se sacaron ventaja

Fernando y Tacuary igualaron esta mañana en el Ghezzi.
Fernando y Tacuary igualaron esta mañana en el Ghezzi.

Fernando de la Mora y Tacuary terminaron igualados 1-1 por la fecha 21 de la División Intermedia, en un encuentro disputado en el estadio Emiliano Ghezzi, donde ambos equipos sumaron un punto que poco modifica sus posiciones en la tabla.

Por ABC Color

El conjunto de barrio Jara fue el primero en golpear. Blas Díaz apareció para marcar el tanto de apertura y poner en ventaja a la visita, que intentó sostener la diferencia y manejar el trámite del compromiso.

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Fernando de la Mora reaccionó y, pasada la media hora de juego, encontró la paridad. Miguel Pereira se encargó de marcar el 1-1 para el conjunto local, que a partir de entonces buscó inclinar el partido a su favor.

En la segunda mitad, ambos equipos tuvieron sus momentos para desnivelar, pero ninguno logró encontrar la precisión necesaria en los últimos metros. El marcador ya no sufrió modificaciones y el encuentro terminó con reparto de puntos.

Con este resultado, Fernando de la Mora alcanza las 24 unidades, mientras que Tacuary llega a 19 puntos en la clasificación de la División Intermedia.

En la próxima jornada, la número 22, Fernando de la Mora visitará a Independiente de Campo Grande el viernes 4 de septiembre, desde las 14:30, en el estadio Ricardo Gregor. Tacuary, en tanto, será local ante Deportivo Santaní el sábado 5, a partir de las 10:00, en el estadio Isidro Roussillón.