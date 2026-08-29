Fútbol de Intermedia
29 de agosto de 2026 a la - 16:19

Tembetary remonta sobre el final y tumba a Santaní

Atlético Tembetary protagonizó una espectacular remontada y venció 4-3 a Deportivo Santaní.
Atlético Tembetary protagonizó una espectacular remontada y venció 4-3 a Deportivo Santaní.

Atlético Tembetary protagonizó una espectacular remontada y venció 4-3 a Deportivo Santaní, en un partido cargado de emociones disputado en el estadio Unión Agrícola de San Estanislao, por la fecha 21 de la División Intermedia.

Por ABC Color

El conjunto rojiverde golpeó de entrada. Apenas al minuto de juego, Ángel Cristaldo aprovechó una de las primeras acciones ofensivas para poner el 1-0. En el complemento, el mismo atacante volvió a aparecer a los 55’ para ampliar la ventaja y dejar al Tembetary con una cómoda diferencia.

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Santaní reaccionó inmediatamente y en cuestión de minutos cambió por completo el desarrollo del encuentro. Édgar Villalba descontó a los 57’ y volvió a marcar a los 62’ para establecer el empate. Tres minutos después, Arnaldo Zárate sacó un potente remate desde fuera del área y puso el 3-2 para el dueño de casa.

El partido parecía encaminado al triunfo del Blanquinegro, pero Tembetary no bajó los brazos. En tiempo añadido, Rodrigo Vera asumió la responsabilidad y convirtió un penal a los 90’+2’ para devolver la igualdad al marcador.

La última palabra, sin embargo, la tuvo el Rojiverde. A los 90’+5’, Aurelio Caballero apareció para marcar el cuarto y desatar la celebración visitante, concretando una remontada que parecía imposible pocos minutos antes.

Con el triunfo, Tembetary alcanzó los 29 puntos y se ubica en el sexto lugar de la clasificación. Santaní, pese a la derrota, continúa tercero con 39 unidades.

Por la próxima fecha, ambos jugarán el sábado 5 de septiembre, desde las 10:00. Santaní visitará a Tacuary en el estadio Isidro Roussillón, mientras que Tembetary recibirá a Encarnación FC en el Erico Galeano.

Síntesis

Deportivo Santaní 3-Atlético Tembetary 4

Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: José Villagra y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Derlis López. AVAR: Héctor Balbuena. 

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Elián Vogado, Fernando Arce, Martín Giménez y Juan González; William Casanova (58’ Rodolfo Silva), Brahian Martínez (58’ Arnaldo Zarate), Ángel Colmán (58′ Adrián Mereles) y Thyago Meza (38’ Édgar Villalba); Lenon Farías y Juan Mereles (42’ Richard Leite). D.T.: Julio Irrazábal.

Atlético Tembetary: Eduardo Ortellado; Alejandro Chaparro (63′ Cristian Recalde), Líder Cáceres, Alexander Meza y Alan Paredes; Cristian Mercado (58′ Cristhian Batte), Rodrigo Vera, José Cardozo (63’ Francisco Esteche) y Duvan Zárate (46’ Leonardo Rolón); Ángel Cristaldo y Fernando Alarcón (46’ Aurelio Caballero). D.T.: César Castro.

Goles: 1’ y 55’ Ángel Cristaldo (AT); 57’ y 62’ Édgar Villalba, 65’ Arnaldo Zarate (DS); 90’+2’ Rodrigo Vera, de penal y 90’+5’ Aurelio Caballero (AT). Amonestados: 51’ Elián Vogado y 59’ Juan González (DS); 45′ Cristian Mercado, 54’ Alexander Meza y 61’ Ángel Cristaldo (AT).