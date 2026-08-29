Tembetary remonta sobre el final y tumba a Santaní

El conjunto rojiverde golpeó de entrada. Apenas al minuto de juego, Ángel Cristaldo aprovechó una de las primeras acciones ofensivas para poner el 1-0. En el complemento, el mismo atacante volvió a aparecer a los 55’ para ampliar la ventaja y dejar al Tembetary con una cómoda diferencia.

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Santaní reaccionó inmediatamente y en cuestión de minutos cambió por completo el desarrollo del encuentro. Édgar Villalba descontó a los 57’ y volvió a marcar a los 62’ para establecer el empate. Tres minutos después, Arnaldo Zárate sacó un potente remate desde fuera del área y puso el 3-2 para el dueño de casa.

El partido parecía encaminado al triunfo del Blanquinegro, pero Tembetary no bajó los brazos. En tiempo añadido, Rodrigo Vera asumió la responsabilidad y convirtió un penal a los 90’+2’ para devolver la igualdad al marcador.

La última palabra, sin embargo, la tuvo el Rojiverde. A los 90’+5’, Aurelio Caballero apareció para marcar el cuarto y desatar la celebración visitante, concretando una remontada que parecía imposible pocos minutos antes.

Con el triunfo, Tembetary alcanzó los 29 puntos y se ubica en el sexto lugar de la clasificación. Santaní, pese a la derrota, continúa tercero con 39 unidades.

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Por la próxima fecha, ambos jugarán el sábado 5 de septiembre, desde las 10:00. Santaní visitará a Tacuary en el estadio Isidro Roussillón, mientras que Tembetary recibirá a Encarnación FC en el Erico Galeano.

Síntesis

Deportivo Santaní 3-Atlético Tembetary 4

Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: José Villagra y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Derlis López. AVAR: Héctor Balbuena.

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Elián Vogado, Fernando Arce, Martín Giménez y Juan González; William Casanova (58’ Rodolfo Silva), Brahian Martínez (58’ Arnaldo Zarate), Ángel Colmán (58′ Adrián Mereles) y Thyago Meza (38’ Édgar Villalba); Lenon Farías y Juan Mereles (42’ Richard Leite). D.T.: Julio Irrazábal.

Atlético Tembetary: Eduardo Ortellado; Alejandro Chaparro (63′ Cristian Recalde), Líder Cáceres, Alexander Meza y Alan Paredes; Cristian Mercado (58′ Cristhian Batte), Rodrigo Vera, José Cardozo (63’ Francisco Esteche) y Duvan Zárate (46’ Leonardo Rolón); Ángel Cristaldo y Fernando Alarcón (46’ Aurelio Caballero). D.T.: César Castro.

Goles: 1’ y 55’ Ángel Cristaldo (AT); 57’ y 62’ Édgar Villalba, 65’ Arnaldo Zarate (DS); 90’+2’ Rodrigo Vera, de penal y 90’+5’ Aurelio Caballero (AT). Amonestados: 51’ Elián Vogado y 59’ Juan González (DS); 45′ Cristian Mercado, 54’ Alexander Meza y 61’ Ángel Cristaldo (AT).