Fútbol de Intermedia
31 de agosto de 2026 a la - 10:42

Dos líderes con cuatro puntos de ventaja

Óscar Fabián Gavilán Acosta (21 años), extremo derecho de proyección del General Caballero de Juan León Mallorquín, uno de los líderes de la División Intermedia.
Óscar Fabián Gavilán Acosta (21 años), extremo derecho de proyección del General Caballero de Juan León Mallorquín, uno de los líderes de la División Intermedia.Redes sociales

La División Intermedia cuenta con dos líderes que le llevan cuatro puntos al tercer colocado. Este lunes se disputan dos enfrentamientos de cierre de la vigesimoprimera fecha.

Por ABC Color

El 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín comparten el primer puesto de la División Intermedia y se encuentran en la zona de ascenso a la máxima categoría.

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Los líderes le llevan cuatro puntos de ventaja al Deportivo Santaní, el tercer colocado, que viene de perder en casa contra el Atlético Tembetary.

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La competencia consta de 30 fechas, tras las cuales, los dos conjuntos de más alto puntaje (campeón y vice), subirán al círculo privilegiado, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

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Programa de este lunes

Paraguarí AC vs. Resistencia

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 16:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Víctor Dávalos y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: José Franco.

Encarnación FC vs. Benjamín Aceval

Estadio: Villa Alegre de Encarnación.

Horario: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Armoa.

AVAR: Esteban Testta.