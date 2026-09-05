Fútbol de Intermedia
05 de septiembre de 2026 a la - 13:36

Encarnación triunfa y se toma un respiro en el promedio

Matías Schabus (izquierda) festeja su gol en compañía de José Feliciano Verdún, en la victoria de Encarnación FC sobre Tembetary por 2-0.
Matías Schabus (izquierda) festeja su gol en compañía de José Feliciano Verdún, en la victoria de Encarnación FC sobre Tembetary por 2-0.APF

Complicado en el promedio por su mala campaña en la División Intermedia, Encarnación FC abandonó la última posición de la clasificación con su victoria por 2-0 lograda este sábado frente al Atlético Tembetary, en Capiatá.

Por ABC Color

Para tomarse un respiro en el promedio, en el que bajaba peligrosamente por su discreta producción en la División Intermedia, Encarnación FC debía vencer al irregular Atlético Tembetary, al que terminó derrotando por 2-0, en el Deportivo Capiatá.

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Las máximas emociones se vivieron en el primer tiempo, con los goles, concretados por Matías Schabus y Fernando Viveros. El conjunto de Itapúa dejó en el fondo al 3 de Noviembre, a esta altura virtualmente descendido a la Primera B.

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Los nómadas están lejos de todo, tanto de la punta como de la zona roja del descenso. En la siguiente ronda lidiarán con el campeonable 12 de Junio, en Villa Hayes, en tanto que Encarnación será local de Tacuary, en un choque entre rivales directos en la lucha por la permanencia en el circuito.

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Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Armindo Rojas y César Caballero. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Tembetary: Eduardo Ortellado; Alejandro Chaparro, Líder Cáceres, Cristian Recalde y Alan Paredes (75’ Alexander Meza); Ángel Cristaldo, Rodrigo Vera, José Cardozo (58’ Cristhian Batte) y Duvan Zárate (46’ Juan Francisco Esteche); Aurelio Caballero (58’ Matías Silvero) y Cristian Mercado (46’ Derlis Martínez). D.T.: César Castro.

Encarnación: José Aquino Allende; Aarón Troche, Diego Argüello, Rodrigo Jara y Walter Benítez (93’ Éver Cáceres); Matías Schabus (70’ Nelson Cáceres), Édgar Ferreira, Jorge Pineda y Fernando Viveros (70’ Marcos Machuca); Enrique Balbuena (80’ Alberto Mongelós) y José Verdún (80’ Derlis Ortiz). D.T.: Pablo Caballero.

Goles: 23’ Matías Schabus y 37’ Fernando Viveros (E). Amonestados: 2’ Walter Benítez y 59’ Édgar Ferreira (E); 81’ Cristhian Batte y 94’ Alexander Meza (T).