Paraguarí derrota a Carapeguá y sale de la zona roja del descenso

En la primera rueda, Paraguarí se había impuesto sobre Carapeguá por 1-0, en Capiatá, mientras que en la segunda, el Toro venció en su propia casa al Potro por 3-2, en un espectáculo emocionante, correspondiente a la 22ª ronda de la División Intermedia.

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Fue un duelo de alternativas cambiantes. El conjunto rojo de la capital departamental llegó a lograr dos goles de ventaja, pero en la segunda apareció el elenco carapegüeño con toda su furia, que le permitió empatar y hasta ubicarse en una zona más cercana al triunfo, por su mayor entereza física, hasta que sobre el final Paraguarí aplicó la estocada, ganó y se dio un respiro en la lucha por evitar el descenso.

En la fecha siguiente, Carapeguá lidiará con Benjamín Aceval, en tanto que Paraguarí cotejará con Guaireña.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Pedro Ríos. Cuarto árbitro: Óscar Barrios.

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Carapeguá: Bernardo Medina; Ulises González, Jorge Rodríguez, Édgar Benítez e Isaías Obregón (46’ Ricardo Cardozo); Fernando Delvalle (46’ Denis Acosta), Josías Bobadilla (75’ Derlis Mereles), Derlis Orué (71’ Aldo Vera) y Ángelo Cabrera; Leonardo Galeano (46’ Braian Brítez) y Jorge Quintana. D.T.: Gustavo Cañete.

Paraguarí: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Claudio Araújo y Marcelo Garcete; Alan Alcaraz (57’ Óscar Cabrera), Guillermo Ayala, Esteban Maidana y Darío Bordón (57’ Alfredo Duarte); Víctor Velazco (80’ Antonio Samaniego) y Roland Escobar. D.T.: Luis Escobar.

Goles: 2’ Víctor Velazco, 32’ Darío Bordón y 86’ Antonio Samaniego (P); 46’ Braian Brítez y 59’ Josías Bobadilla (C). Amonestados: 64’ Denis Acosta (C) y 93’ Guillermo Ayala (P).