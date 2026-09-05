Resistencia supera a Guaireña de remontada

Del buen arranque, a la pálida imagen. El reflejo de la marcha de Guaireña FC en la División Intermedia, con una nueva derrota, esta vez fuera de casa, por 2-1.

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Resistencia actuó con inteligencia, mantuvo el orden con el marcador en contra, fue trabajando el partido hasta volcarlo a su favor en la etapa complementaria para lograr tres valiosos puntos en una temporada en la que se encuentra algo distante de los puestos de vanguardia e igualmente de la zona de riesgo.

Con Juan Daniel Cáceres no se aplicó la famosa frase de “técnico de debuta, gana”. Es que para comenzar, el elenco albiceleste no cuenta con una base física para intentar mantener un mismo nivel, ya que progresivamente va cayendo. Y cuando los jugadores alternativos aportan poco, sus deficiencias son aún más notorias.

En la ronda siguiente, Guaireña FC visitará a Paraguarí AC, mientras que Resistencia lidiará con el campeonable General Caballero de Juan León Mallorquín, en Alto Paraná.

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Estadio: La Arboleda. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Diego Silva y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Zulma Quiñónez.

Resistencia: César Aquino; Aquilino Giménez, Abel Brítez, Kevin Benítez (46’ Gustavo Villamayor) y Fernando Vouga; Patrocinio Alvarenga (59’ Marcelo Sánchez), Nolberto Báez, Fredderik Alfonso (46’ Armando Samaniego) y Stevens Gómez (73’ Brandon Barbas); Fernando Ruiz Díaz y David Fleitas (59’ Aníbal Vega). D.T.: Ángel Martínez.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Marcos Andino, Hugo Portillo, Ivo Parzajuk y José Servín; Cornelio González (63’ Luis Araújo), Erwin Quintana, Jorge Mendoza (62’ Alan Méndez) y Cristian Paredes (76’ Martín Amarilla); Juan Heinze (76’ Aarón Monges) y Antonio Marín. D.T.: Juan Daniel Cáceres.

Goles: 13’ Cornelio González (G); 44’ Stevens Gómez y 78’ Fernando Ruiz Díaz (R). Amonestados: 45’ Kevin Benítez, 64’ Marcelo Sánchez, 65’ Gustavo Villamayor, 72’ Abel Brítez y 83’ Brandon Barbas (R); 56’ José Servín, 62’ Cornelio González, 66’ Luis Araújo y 83’ Marcos Andino (G).