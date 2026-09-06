El clásico del Bajo Chaco no tuvo ganador

Para volver a situarse en lo más alto de la clasificación de la División Intermedia, el 12 de Junio necesitaba puntuar, y para volver a meterse de lleno en la pelea por el ascenso, el local Benjamín Aceval debía ganar. El empate de 1-1 termina favoreciendo el León que comparte el primer puesto con el General Caballero de Juan León Mallorquín.

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Las emociones del gol se vivieron en el primer tiempo. Al minuto 19, Ariel Recalde adelantó a los auriazules, mientras que al 45, Sebastián Benítez estableció la paridad.

En la complementaria, ambos equipos buscaron a su manera el tanto del desequilibrio, pero el marcador ya no se movería.

IGUALES EN VILLA HAYES



↔️El clásico chaqueño entre Benjamín Aceval y 12 de Junio finalizó 1-1 en el estadio Isidro Roussillón, por la fecha 22 de la #IntermediaAPF.



⚽️José Ariel Recalde adelantó al "12", que sigue líder con a General Caballero JLM, ambos con 44 puntos. pic.twitter.com/czn7bHIZ0B — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 6, 2026

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Juan Eduardo López. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Eduardo Britos.

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Benjamín Aceval: Antonio González; Elías Romero (81’ Nicolás Rojas), Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (90’+3’ Óscar Prieto), Santiago López (72’ Enmanuel Caballero), Sebastián Benítez y Daniel Parra (72’ Loren Almirón); Osvaldo Argüello y Nery Castro (81’ Enmanuel Morales). D.T.: Rubén Roussillón.

12 de Junio: Diego Aranda; Matías Argüello (88’ Florencio Yudis), Axel Loncharich, Ángel Arce y Édgar González; Héctor Lezcano (75’ Natanael Samaniego), Diego Valdez, Gastón Pinedo y Ariel Recalde (61’ Héctor Herrera); Augusto Giménez (88’ Luca Kmet) y Daniel Fernández (75’ Marco González). D.T.: Arturo Villasantti.

Goles: 19’ Ariel Recalde (12J) y 45’ Sebastián Benítez (BA). Amonestados: 21’ Matías Argüello y 92’ Diego Valdez (12J); 23’ Santiago López, 78’ Elías Romero y Osvaldo Argüello (BA).