Fútbol de Intermedia
06 de septiembre de 2026 a la - 12:21

El clásico del Bajo Chaco no tuvo ganador

Maniobra de Nery Castro, capitán del Benjamín Aceval, ante la persecución del volante central argentino Gastón Pinedo.
Maniobra de Nery Castro, capitán del Benjamín Aceval, ante la persecución del volante central argentino Gastón Pinedo.APF

Benjamín Aceval y 12 de Junio de Villa Hayes empataron este domingo 1-1, en el clásico del Bajo Chaco correspondiente a la vigesimosegunda fecha de la División Intermedia.

Por ABC Color

Para volver a situarse en lo más alto de la clasificación de la División Intermedia, el 12 de Junio necesitaba puntuar, y para volver a meterse de lleno en la pelea por el ascenso, el local Benjamín Aceval debía ganar. El empate de 1-1 termina favoreciendo el León que comparte el primer puesto con el General Caballero de Juan León Mallorquín.

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Las emociones del gol se vivieron en el primer tiempo. Al minuto 19, Ariel Recalde adelantó a los auriazules, mientras que al 45, Sebastián Benítez estableció la paridad.

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En la complementaria, ambos equipos buscaron a su manera el tanto del desequilibrio, pero el marcador ya no se movería.

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Juan Eduardo López. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Eduardo Britos.

Benjamín Aceval: Antonio González; Elías Romero (81’ Nicolás Rojas), Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (90’+3’ Óscar Prieto), Santiago López (72’ Enmanuel Caballero), Sebastián Benítez y Daniel Parra (72’ Loren Almirón); Osvaldo Argüello y Nery Castro (81’ Enmanuel Morales). D.T.: Rubén Roussillón.

12 de Junio: Diego Aranda; Matías Argüello (88’ Florencio Yudis), Axel Loncharich, Ángel Arce y Édgar González; Héctor Lezcano (75’ Natanael Samaniego), Diego Valdez, Gastón Pinedo y Ariel Recalde (61’ Héctor Herrera); Augusto Giménez (88’ Luca Kmet) y Daniel Fernández (75’ Marco González). D.T.: Arturo Villasantti.

Goles: 19’ Ariel Recalde (12J) y 45’ Sebastián Benítez (BA). Amonestados: 21’ Matías Argüello y 92’ Diego Valdez (12J); 23’ Santiago López, 78’ Elías Romero y Osvaldo Argüello (BA).