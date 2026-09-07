Emociones de la División Intermedia, entre semana

La División Intermedia consta de 30 rondas. El vigesimotercer capítulo del torneo de la segunda categoría se disputará entre semana.

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La competencia otorga dos plazas al círculo privilegiado. Los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B o eventualmente al Nacional B de la UFI, aunque la participación en este torneo es opcional.

El 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín se encuentran en la línea de ascenso, mientras que 3 de Noviembre, Fernando de la Mora y Tacuary, tres clubes asuncenos, están en la zona de descenso.

El programa de la vigesimotercera fecha de la competencia es el siguiente:

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Martes 8 de setiembre

Paraguarí AC vs. Guaireña FC

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Denis López y Lucio García.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

3 de Noviembre vs. Sol de América

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: José Mercado y César Caballero.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

General Caballero JLM vs. Resistencia

Estadio: Ka’arendy

Horario: 19:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.

Miércoles 9

Fernando de la Mora vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Jorge Gómez y Ever Delgado.

Cuarto árbitro: José Franco.

Encarnación FC vs. Tacuary

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 10:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Deportivo Santaní vs. Independiente CG

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 16:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: José Cuevas.

Jueves 10

Sportivo Carapeguá vs. Benjamín Aceval

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 16:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: Fernando López.

AVAR: Cristian Sosa.

12 de Junio vs. Atlético Tembetary

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 19:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Diego Silva y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.