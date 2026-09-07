Emociones de la División Intermedia, entre semana

La División Intermedia consta de 30 rondas. El vigesimotercer capítulo del torneo de la segunda categoría se disputará entre semana.
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La competencia otorga dos plazas al círculo privilegiado. Los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B o eventualmente al Nacional B de la UFI, aunque la participación en este torneo es opcional.
El 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín se encuentran en la línea de ascenso, mientras que 3 de Noviembre, Fernando de la Mora y Tacuary, tres clubes asuncenos, están en la zona de descenso.
El programa de la vigesimotercera fecha de la competencia es el siguiente:
Martes 8 de setiembre
Paraguarí AC vs. Guaireña FC
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Denis López y Lucio García.
Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
3 de Noviembre vs. Sol de América
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 10:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: José Mercado y César Caballero.
Cuarto árbitro: Fernando Villalba.
General Caballero JLM vs. Resistencia
Estadio: Ka’arendy
Horario: 19:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
VAR: Juan Gabriel Benítez.
AVAR: Milciades Saldívar.
Miércoles 9
Fernando de la Mora vs. Deportivo Capiatá
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 10:00.
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Jorge Gómez y Ever Delgado.
Cuarto árbitro: José Franco.
Encarnación FC vs. Tacuary
Estadio: Villa Alegre.
Horario: 10:00.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Juan Jara.
Deportivo Santaní vs. Independiente CG
Estadio: Juan José Vázquez.
Horario: 16:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: José Cuevas.
Jueves 10
Sportivo Carapeguá vs. Benjamín Aceval
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 16:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: José Armoa.
VAR: Fernando López.
AVAR: Cristian Sosa.
12 de Junio vs. Atlético Tembetary
Estadio: Facundo Deleón Fossatti.
Horario: 19:00.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Diego Silva y Juan Mendoza.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Héctor Balbuena.