Fútbol de Intermedia
07 de septiembre de 2026 a la - 16:29

Emociones de la División Intermedia, entre semana

Míller David Mareco Colmán (32 años), experimentada figura de General Caballero de Juan León Mallorquín, uno de los líderes de la División Intermedia.
Míller David Mareco Colmán (32 años), experimentada figura de General Caballero de Juan León Mallorquín, uno de los líderes de la División Intermedia.General Caballero JLM

Entre el martes y el jueves se disputarán los partidos de la 23ª ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que ingresa a su fase culminante.

Por ABC Color

La División Intermedia consta de 30 rondas. El vigesimotercer capítulo del torneo de la segunda categoría se disputará entre semana.

Lea más: El Buque Tacuary recurre a un experimentado capitán

La competencia otorga dos plazas al círculo privilegiado. Los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B o eventualmente al Nacional B de la UFI, aunque la participación en este torneo es opcional.

El 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín se encuentran en la línea de ascenso, mientras que 3 de Noviembre, Fernando de la Mora y Tacuary, tres clubes asuncenos, están en la zona de descenso.

Imagen sin descripción

El programa de la vigesimotercera fecha de la competencia es el siguiente:

Martes 8 de setiembre

Paraguarí AC vs. Guaireña FC

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Denis López y Lucio García.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

3 de Noviembre vs. Sol de América

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: José Mercado y César Caballero.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

General Caballero JLM vs. Resistencia

Estadio: Ka’arendy

Horario: 19:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.

Imagen sin descripción

Miércoles 9

Fernando de la Mora vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Jorge Gómez y Ever Delgado.

Cuarto árbitro: José Franco.

Encarnación FC vs. Tacuary

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 10:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Deportivo Santaní vs. Independiente CG

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 16:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: José Cuevas.

Jueves 10

Sportivo Carapeguá vs. Benjamín Aceval

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 16:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: Fernando López.

AVAR: Cristian Sosa.

12 de Junio vs. Atlético Tembetary

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 19:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Diego Silva y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.