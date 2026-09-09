Encarnación y Tacuary, frenados en la carrera por la permanencia

Situados en la parte baja del promedio, Encarnación FC y Tacuary necesitaban triunfar para dar un salto. Sin embargo, el empate de 1-1 registrado en el desolado estadio Villa Alegre los frena, aunque aún les quedan siete finales en busca de la permanencia en la División Intermedia.

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El famoso adagio de “técnico que debuta, gana” no se dio en el Buque, con el reestreno de Robert Pereira Molina, quien solo tuvo dos jornadas de trabajo para afrontar su primer partido correspondiente a su quinto ciclo en el club de barrio Jara, Asunción.

Blas Yamil Díaz, al minuto 32, adelantó al elenco de RPM, mientras que Nelson Cáceres, al 70, estableció la paridad, insuficiente para el conjunto albirrojo que comanda Pablo Caballero, que a pesar de estar fuerza de la zona roja del descenso, también corre el riesgo de bajar, más aún con los clubes apremiantes en plena levantada.

Con Pereira, el Buque tendrá el empuje que necesitaba para salir adelante, aunque no todo pasa por el entrenador, ya que los jugadores son los que ejecutan las estrategias empleadas y deben poner su máximo esfuerzo para evitar la caída a la “B” y encarar la siguiente temporada con objetivos superiores.