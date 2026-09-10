Dos grandes duelos en el cierre de la 23ª ronda de la Intermedia

La División Intermedia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos equipos de más alto puntaje ascenderán a la máxima categoría de nuestro fútbol, mientras que los tres últimos descenderán a la Primera División B, o al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, aunque la intervención en este torneo es opcional.

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El duelo de primer turno de este jueves se desarrollará en Carapeguá, mientras que el de fondo se cumplirá en Villa Hayes, en suelo chaqueño.

El Benjamín Aceval y el 12 de Junio afrontan la jornada con poco margen de error, en la carrera por el ascenso, en la que también están involucrados el General Caballero de Juan León Mallorquín, que comanda la clasificación, y el Deportivo Santaní, que viene de sufrir una dolorosa caída en casa contra el Independiente de Campo Grande.

El programa

Sportivo Carapeguá vs. Benjamín Aceval

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Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 16:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: José Rodrigo Armoa.

VAR: Fernando López.

AVAR: Cristian Sosa.

12 de Junio vs. Atlético Tembetary

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 19:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Diego Silva y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.