Sol de América empuja hacia el abismo a Fernando de la Mora

Un gran partido, con alternativas cambiantes, fue el que animaron este domingo Sol de América y Fernando de la Mora, en Villa Elisa, por la vigesimocuarta ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

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El Danzarín se puso al frente en el marcador, el Prócer dio vuelta el resultado, hasta que nuevamente se produjo el empuje azul para el 3-2 definitorio.

¡SOBRE EL FINAL!



🔝Sol de América brilló en el cierre de en un encuentro vibrante y venció por 3-2 a Fernando de la Mora, cada fecha más complicado con la posibilidad del descenso.#IntermediaAPF pic.twitter.com/d2ynllRkWw — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 13, 2026

Ahora, Sol de América se dispone a jugar con Deportivo Santaní, que se encuentra en plena lucha por el ascenso, mientras que el cada vez más apremiado Fernando de la Mora lidiará con Resistencia.

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Juan Mendoza y Derlys González. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Christian Sosa.

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Sol de América: Faustino Piotti; Víctor Dávalos, Víctor Benítez, Franco Ortellado y Jorge Formigli; Fernando Leguizamón, Enzo Rodas (88′ Alejandro Santos) y Gustavo Manzur; Víctor Argüello (46′ Jorge Benegas) (64′ Julio Rivarola), Alfredo Martínez (74′ Orlando Colmán) y Gustavo Marecos (46′ Brahian Fernández). D.T.: Héctor Marecos.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Aquiles Palacios, Miguel Pereira, Derlis Benítez, Emigdio Bobadilla y Luciano Taboada (71′ Alan Velázquez); Derlis Almada (46′ Alexis Ledesma), Pedro Martínez, Jorge Jara (79′ Claudio Orquiola) e Isaías Gavilán (71′ Elías Bóveda); Luis Galeano (79′ Bonifacio Roa). D.T.: Carlos Recalde.

Goles: 13′ y 87′ Fernando Leguizamón, 78′ Brahian Fernández (SA); 18′ Luis Galeano y 63′ Miguel Pereira (FM). Amonestados: 34′ Pedro Martínez, 80′ Derlis Benítez y 91′ Alan Ledesma (FM); 55′ Jorge Benegas (SA).