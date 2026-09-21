Acción en Villa Hayes y Encarnación por la Intermedia

El capítulo 25 de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol, se cierra este lunes con un par de enfrentamientos.

En primer turno, Benjamín Aceval, a esta altura distante de los puestos de vanguardia, recibe al Atlético Tembetary. Luego, el necesitado Encarnación FC, con un bajo promedio, lidiará con Deportivo Capiatá, fuera de la discusión por los puestos de ascenso y en buena posición en el promedio.

El programa

Benjamín Aceval vs. Tembetary

Estadio: Isidro Roussillón, Villa Hayes.

Horario: 16:30.

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Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Encarnación FC vs. Capiatá

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 19:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Christian Sosa.