Fútbol de Intermedia
23 de septiembre de 2026 a la - 15:53

El 12 de Junio presenta a “Felipep” y Tembetary despide a Castro

Felipe Ariel Giménez Miranda, "Felipep" (45 años), nuevo entrenador del 12 de Junio de Villa Hayes.
Felipe Ariel Giménez Miranda, "Felipep" (45 años), nuevo entrenador del 12 de Junio de Villa Hayes.Club 12 de Junio

El 12 de Junio de Villa Hayes presentó a Felipe Giménez, mientras que Tembetary despidió por malos resultados a César Castro, a falta de cinco rondas para el cierre de la División Intermedia.

Por ABC Color
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Se vienen los últimos cinco emocionantes capítulos de la División Intermedia. General Caballero de Juan León Mallorquín, Deportivo Santaní y 12 de Junio de Villa Hayes pugnan por los dos puestos de ascenso a la máxima categorías, con los rojos del Alto Paraná en ventaja por dos puntos.

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El martes, el León chaqueño presentó a su nuevo conductor, Felipe Giménez “Fepipep”, quien baja de categoría después de dirigir en Primera a Nacional y Rubio Ñu, clubes de los que fue defenestrado por malos resultados.

Programa de partidos de la vigesimosexta fecha de la División Intermedia 2027.
Programa de partidos de la vigesimosexta fecha de la División Intermedia 2027.

El orientador, que ascendió al 2 de Mayo al círculo privilegiado, reemplaza en el cargo a Arturo Villasantti, quien perdió el puesto luego de la dolorosa caída sufrida en casa contra Independiente de Campo Grande por 4-0.

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Atlético Tembetary dio las gracias por los servicios prestados a César Castro, poco después de haber asumido en reemplazo de Sergio Orteman. Los “nómadas” habían iniciado el ciclo bajo la conducción de Luis Fernando Escobar, actual orientador de Paraguarí AC, que a esta altura tiene asegurada su continuidad en el circuito gracias a su sorprendente repunte.

Los rojiverdes culminarían el ciclo con un staff técnico de la casa.

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Pero no solo la lucha por el ascenso se centra la Intermedia, también por evitar la caída a la Primera B, o al Nacional B de la UFI, aunque la intervención en esta competencia es opcional.

Los capitalinos 3 de Noviembre, Tacuary y Fernando de la Mora están en zona roja, mientras que Encarnación y Guaireña se encuentran en riesgo.