Tacuary vence a Benjamín Aceval y se resiste a perder la categoría

El estadio Emiliano Ghezzi del club Fernando de la Mora, ubicado en el capitalino barrio Vista Alegre, cerca de Palomar, Lambaré, albergó el encuentro entre Tacuary y Benjamín Aceval, ganado por el conjunto barriojarense 2-1, por la 26ª de la División Intermedia.

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Conducido por Robert Pereira Molina, profesional técnico de “mil batallas”, el Buque barriojarense salió adelante mediante las anotaciones de Nazareno Palavecino, al minuto 12 y Blas Yamil Díaz, al 80, para dejar prácticamente fuera de la lucha por los puestos de vanguardia al denominado Decano chaqueño, que descontó al 90 mediante Sebastián Benítez.

El Benjamín Aceval llegó a comandar las posiciones del circuito, pero no le alcanzó el “combustible” para mantenerse al frente. Poco a poco fue perdiendo terreno, a tal punto que se encuentra cada vez más alejado de la zona de ascenso. Tiene seis puntos menos con relación a los que ocupan el segundo lugar, Deportivo Santaní y 12 de Junio, que de dejar pueden distanciarse a nueve, a falta de cuatro fechas (12 unidades) para el cierre de la temporada.

“Tacua” sigue su lucha por evitar la caída a la Primera B. Esta victoria es fundamental para el aspecto anímico. Se vienen cuatro finales que deben ser superadas para llegar al objetivo.

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Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: Luis Onieva.

Tacuary: Favio Marín; Rodrigo González, Junior Franco, Jesús Asta y Rodney Pedrozo; Sebastián Bedoya, Alexis Aguilera (79’ Luiz Martínez), Felipe Ferro (69’ Pablo Espinoza) y Nazareno Palavecino (57’ Blas Díaz); Néstor Salinas (69’ Pedro Arce) y Néstor Bareiro (46’ Marcos Caballero). D.T.: Robert Pereira Molina.

Benjamín Aceval: Diego Grégor; Nicolás Rojas (38’ Armando Parra), Rodrigo Bogado, Hugo Espínola y Sebastián da Silva (46’ Sebastián Benítez); Kevin Quiñónez, Willian Cuevas (76’ Enmanuel Caballero), Gabriel Acuña (38’ Elías Romero) y Emmanuel Morales (64’ Matías Medina); Nery Castro y Osvaldo Argüello. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 12’ Nazareno Palavecino y 80’ Blas Díaz (T); 90’ Sebastián Benítez (BA). Amonestados: 40’ Willian Cuevas, 80’ Elías Romero y 95’ Enmanuel Caballero (BA); 76’ Blas Díaz (T). Expulsado: 19’ Sebastián Bedoya (T).