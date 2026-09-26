Fútbol de Intermedia
26 de septiembre de 2026 a la - 08:39

Duelos matinales sabatinos en Asunción y Villa Elisa

Sol de América enfrenta a Encarnación FC en su estadio, el Luis Alfonso Giagni, ubicado en Villa Elisa, departamento Central.
Sol de América enfrenta a Encarnación FC en su estadio, el Luis Alfonso Giagni, ubicado en Villa Elisa, departamento Central.Redes sociales

La 26ª fecha de la División Intermedia tendrá continuidad en la mañana de este sábado con dos partidos, a disputarse en Asunción y Villa Elisa, a partir de las 10:00.

Por ABC Color
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La nueva ronda de la División Intermedia 2026 se abrió el viernes con dos triunfos visitantes. El Sportivo Carapeguá derrotó por 1-0 al Independiente de Campo Grande, mientras que el 3 de Noviembre superó por 3-1 al líder General Caballero de Juan León Mallorquín, en suelo altoparanaense.

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El vigesimosexto capítulo del campeonato de la segunda categoría, que consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado, tendrá continuidad este sábado con el siguiente programa:

Tacuary vs. Benjamín Aceval

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Luis Onieva.

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Sol de América vs. Encarnación FC

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

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