Duelos matinales sabatinos en Asunción y Villa Elisa

La nueva ronda de la División Intermedia 2026 se abrió el viernes con dos triunfos visitantes. El Sportivo Carapeguá derrotó por 1-0 al Independiente de Campo Grande, mientras que el 3 de Noviembre superó por 3-1 al líder General Caballero de Juan León Mallorquín, en suelo altoparanaense.
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El vigesimosexto capítulo del campeonato de la segunda categoría, que consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado, tendrá continuidad este sábado con el siguiente programa:
Tacuary vs. Benjamín Aceval
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 10:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: José Rodrigo Armoa.
AVAR: Luis Onieva.
Sol de América vs. Encarnación FC
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 10:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Christian Sosa.