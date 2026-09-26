Duelos matinales sabatinos en Asunción y Villa Elisa

La nueva ronda de la División Intermedia 2026 se abrió el viernes con dos triunfos visitantes. El Sportivo Carapeguá derrotó por 1-0 al Independiente de Campo Grande, mientras que el 3 de Noviembre superó por 3-1 al líder General Caballero de Juan León Mallorquín, en suelo altoparanaense.

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El vigesimosexto capítulo del campeonato de la segunda categoría, que consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado, tendrá continuidad este sábado con el siguiente programa:

Tacuary vs. Benjamín Aceval

Estadio: Emiliano Ghezzi.

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Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Luis Onieva.

Sol de América vs. Encarnación FC

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.