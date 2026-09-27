Fútbol de Intermedia
27 de septiembre de 2026 a la - 12:23

El 12 de Junio falla y queda fuera de la zona de ascenso

Maniobra de Ángel Lezcano, del Deportivo Capiatá, ante Héctor "Pipo" Lezcano. El Escobero domó al León chaqueño en San Lorenzo.
Maniobra de Ángel Lezcano, del Deportivo Capiatá, ante Héctor "Pipo" Lezcano. El Escobero domó al León chaqueño en San Lorenzo.APF

El 12 de Junio de Villa Hayes igualó este domingo con Deportivo Capiatá 0-0 y quedó en la tercera posición de la División Intermedia, fuera de la zona de ascenso, después de liderar gran parte del desarrollo del torneo.

Por ABC Color
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Tenía que ganar y falló. El 12 de Junio no pudo con el Deportivo Capiatá en San Lorenzo y con el empate sin goles, en la vigesimosexta fecha de la División Intermedia, cayó a la tercera posición.

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A simple vista, el cambio de técnico fue “mboka por garrote”, ya que el equipo dirigido ahora por Felipe Giménez “Felipep”, reemplazante de Arturo Villasantti, no fue capaz de vencer a un rival que juega solo por cumplimiento y hasta generó oportunidades claras para ganar.

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Tal como ocurrió la temporada pasada, el León chaqueño se va desinflando en el tramo final del torneo de la segunda categoría, del cual fue líder durante gran parte de su desarrollo.

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El conjunto auriazul villahayense no tuvo el volumen de juego ideal para ganar y alcanzar la punta. Ahora se queda con 49 puntos, por debajo del Deportivo Santaní, que está con 51 y General Caballero de Juan León Mallorquín, que tiene 50.

Partidos de la vigesimoséptima fecha de la División Intermedia.
Partidos de la vigesimoséptima fecha de la División Intermedia.

A la competencia le quedan cuatro rondas. Los dos elencos de más alto puntaje ascenderán al círculo privilegiado. El margen de error para el “12” se reduce.

Estadio: Gunther Vogel. Árbitro: José Natanael Méndez. Asistentes: Guido Miranda y Derlys González. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: Esteban Testta.

Capiatá: Cayetano Fernández; Cristian García, Juan Miguel Ojeda, Ángel Lezcano y Marcelo Benítez; Walter Gaona (87’ Pedro Díaz), Francisco Di Franco (93’ Walter Servín), Juan Garay y Eduardo Estigarribia (70’ Luis Escurra); Jorge Benítez y Rodil Cáceres (70’ Antonio Oviedo). D.T.: Édgar Denis.

12 de Junio: Alfredo Aguilar; Ángel Aquino, Axel Loncharich, Ángel Arce (69’ Matías Arguello) y Mattias Parris (69’ Anderson Leguizamón); Fabrizio Portillo (46’ Cristhian Riveros), Diego Valdez, Gastón Pinedo y Héctor Herrera (69′ Ariel Recalde); Marco González (83’ Hernán Pérez) y Héctor Lezcano. D.T.: Felipe Giménez.

Gol: No hubo. Amonestados: 40’ Mattías Parris y 54’ Gastón Pinedo (12J); 96’ Cayetano Fernández (C). Expulsado: 96’ Blas Irala -asistente técnico- (12J).