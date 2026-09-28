Tembetary anuncia el retorno de Arturo Villasantti

Los nómadas del Atlético Tembetary apuestan a Arturo Villasantti para afrontar las cuatro últimas rondas de la División Intermedia y sobre todo los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026, contra Sol de América.

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El orientador, de 41 años, venía dirigiendo al 12 de Junio de Villa Hayes, del que fue removido luego de sufrir una dolorosa caída en casa por 4-0 contra el Independiente de Campo Grande.

Los rojiverdes iniciaron la temporada bajo el comando técnico de Luis Fernando Escobar, actual conductor de Paraguarí AC.

El estratega luqueño, que levantó al Toro del noveno departamento, debió dejar “Tembe” porque los resultados en el torneo de la segunda categoría no fueron los mejores.

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El reemplazante de Escobar fue el uruguayo Sergio Orteman, quien tampoco pudo enderezar la marcha de los nómadas, por lo que asumió un tercer entrenador, César Augusto Castro.

La permanencia de Castro en el campamento rojiverde fue breve, ya que tampoco el equipo pudo demostrar el nivel deseado con su conducción.

En la reciente presentación en la Copa de Todos, “Tembe” fue dirigido de manera provisoria por Ireneo Acosta, en la victoria por 2-0 sobre el Sportivo Iteño, con la que se dio la clasificación a los cuartos de final.

Con el choque entre Tembetary y Sol de América, la Intermedia asegura un representante en las semifinales del certamen de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Cerro Porteño y Rubio Ñu lidiarán esta semana en octavos. El triunfador medirá en cuartos al Sportivo San Lorenzo y el ganador de este cruce chocará con el vencedor del match entre nómadas y danzarines.