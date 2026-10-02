Carapeguá no pudo superar a Capiatá en su casa

En la continuidad de la 27ª jornada del torneo de la División Intermedia, en el Estadio Municipal de Carapeguá, el Potro y el Escobero sellaron la paridad de un gol por lado.
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Leonardo Galeano marcó el tanto apertura para el dueño de casa, mientras que, Antonio Oviedo emparejó las acciones para el elenco visitante. Con esta igualdad, el Sportivo Carapeguá llegó a 39 unidades en el clasificatorio, mientras que el Deportivo Capiatá sumó 29 puntos.
En la siguiente ronda del certamen, la número 28, los carapegüeños visitarán a Sol de América, y el cuadro auriazul recibirá a Benjamín Aceval.
Síntesis:
Sportivo Carapeguá 1 - Deportivo Capiatá 1
Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Flélix Arzamendia y Armindo Rojas. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Mario Díaz de Vivar. AVAR: Luis Onieva.
Sportivo Carapeguá: Bernardo Medina; Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera (70’ Braian Brítez), Denis Acosta y Ricardo Cardozo (82’ Éver Gaona); Fernando Delvalle (46’ Juan Barrios), Aldo Vera, Josías Bobadilla (74’ Jorge Quintana) y Matías Verdún (82’ Lucas Delvalle); Leonardo Galeano y Ángelo Cabrera. D.T.: Gustavo Cañete.
Deportivo Capiatá: Cayetano Fernández; Cristian García (65’ Ariel Benítez), Ángel Lezcano, Juan Ojeda y Marcelo Benítez; Walter Gaona (54’ Antonio Oviedo), Francisco di Franco, Juan Garay y Eduardo Estigarribia (65’ Luis Escurra); Jorge Benítez y Rodil Cáceres (54’ Alan Brítez) (87’ Walter Servín). D.T.: Antonio Denis.