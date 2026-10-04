Fútbol de Intermedia
04 de octubre de 2026 a la - 10:44

Los imperdibles partidos del lunes por la División Intermedia

El estadio Emiliano Ghezzi, ubicado en Vista Alegre (Asunción), albergará el partido entre los rojos, Fernando de la Mora y General Caballero de Juan León Mallorquín.
El estadio Emiliano Ghezzi, ubicado en Vista Alegre (Asunción), albergará el partido entre los rojos, Fernando de la Mora y General Caballero de Juan León Mallorquín.Onemam Wolf Pack

Este lunes se disputarán dos partidos de la 27ª ronda de la División Intermedia en los que entrarán en acción los campeonables 12 de Junio de Villa Hayes y General Caballero de Juan León Mallorquín.

Por ABC Color
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La División Intermedia es la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Consta de 30 rondas, tras las cuales los dos elencos de más alto puntaje ascenderán al círculo privilegiado, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B o al Nacional B de la UFI.

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El 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín, que pugnan por subir a Primera al igual que Deportivo Santaní, necesitan sumar para alimentar sus posibilidades, aunque deberán lidiar contra rivales peligrosos, como Sol de América y Fernando de la Mora, respectivamente.

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El “Prócer” del barrio Vista Alegre de Asunción, en la frontera con Palomar de Lambaré, se encuentra en la zona roja, por lo que promete brindar un gran espectáculo contra su adversario altoparanaense.

El programa

12 de Junio vs. Sol de América

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 17:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Derlis López.

AVAR: Héctor Balbuena.

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Fernando de la Mora vs. General Caballero JLM

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 19:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Diego Silva y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.