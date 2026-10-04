Los imperdibles partidos del lunes por la División Intermedia

La División Intermedia es la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Consta de 30 rondas, tras las cuales los dos elencos de más alto puntaje ascenderán al círculo privilegiado, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B o al Nacional B de la UFI.

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El 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín, que pugnan por subir a Primera al igual que Deportivo Santaní, necesitan sumar para alimentar sus posibilidades, aunque deberán lidiar contra rivales peligrosos, como Sol de América y Fernando de la Mora, respectivamente.

El “Prócer” del barrio Vista Alegre de Asunción, en la frontera con Palomar de Lambaré, se encuentra en la zona roja, por lo que promete brindar un gran espectáculo contra su adversario altoparanaense.

El programa

12 de Junio vs. Sol de América

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Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 17:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Derlis López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Fernando de la Mora vs. General Caballero JLM

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 19:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Diego Silva y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.