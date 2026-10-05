12 de Junio y Sol de América empatan y se reparten los puntos en Villa Hayes

12 de Junio y Sol de América terminaron repartiéndose un punto para cada uno, al empatar 1-1 en el juego que fue válido por la 27ª fecha del torneo de la División Intermedia.

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El auriazul de Villa Hayes se adelantó en el marcador tras una buena definición de Héctor Lezcano desde el punto penal sobre los 23 minutos. La paridad llegó 7 minutos después, a través de un cabezazo de César Villagra.

El punto coloca al “12” con 50 unidades en la tabla de posiciones, de momento, como segundo. Sol, alcanza los 41 puntos en la quinta colocación.

En la 28ª jornada, 12 de Junio visitará a Resistencia en el estadio Emiliano Ghezzi, el domingo 11 de octubre desde las 10:00. Por su parte, Sol de América recibirá el viernes 9 de octubre al Sportivo Carapeguá en el estadio Luis Alfonso Giagni a partir de las 19:30.

Síntesis:

12 de Junio VH 1 - Sol de América 1

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Estadio: Facundo de León Fossati. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo. VAR: Derlis López. AVAR: Héctor Balbuena.

12 de Junio VH: Alfredo Aguilar; Matías Argüello (70’ Ángel Aquino), Ángel Arce, Natanael Samaniego y Édgar González; Cristhian Riveros, Diego Valdez, Gastón Pinedo (83’ Florencio Yudis) y Luis Núñez (70’ Ariel Recalde); Augusto Giménez (83’ Marco González) y Héctor Lezcano. D.T.: Felipe Giménez.

Sol de América: Faustino Piotti; Víctor Dávalos, Víctor Benítez, Rodrigo Duarte y Wilson Ibarrola; Marcos Gaona (85’ Alfredo Martínez), Brahian Fernández (75’ Gustavo Marecos), Gustavo Manzur y Víctor Argüello (85’ Jorge Formigli); César Villagra y Gerardo Kovacs (46’ Enzo Rodas) (59’ Axel Silva). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 23’ Héctor Lezcano, de penal (12); 30’ César Villagra (SA) Amonestados: 52’ Cristhian Riveros, 78’ Natanael Samaniego y 86’ Florencio Yudis (12); 20’ Gerardo Kovacs y 90’+4’ Gustavo Marecos (SA). Expulsados: 36’ Héctor Lezcano y 90’+6’ Ariel Recalde (12).