General Caballero vence a Fernando de la Mora y celebra en el barrio Palomar

Con goles de Axel Baigorria y Tobías Gamarra, el Rojo mallorquino se llevó los tres puntos del estadio Emiliano Ghezzi, tras superar por 2-0 a Fernando de la Mora, en la continuidad de la 27ª jornada de la División Intermedia.

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Con este resultado, el representante de Alto Paraná salta a la cima con 53 unidades, mientras que el Rojo de Palomar se mantiene con 34 puntos en el clasificatorio.

En la siguiente ronda, la número 28 del certamen, Fernando de la Mora visitará a 3 de Noviembre en el Facundo de León Fossati, el sábado 10 de octubre desde las 10:00; en tanto que, General Caballero JLM recibirá a Deportivo Santaní en el estadio Ka’arendy, el domingo 11 de octubre a las 10:00.

Síntesis:

Fernando de la Mora 0 - General Caballero JLM 2

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Carlos Benítez. Asistentes: Diego Silva y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Milciades Saldívar.

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Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Aquiles Palacios, Miguel Pereira, Derlis Benítez y Alexis Ledesma; Alan Valenzuela (68’ Derlis Almada), Pedro Martínez (38’ Luciano Taboada), Jorge Jara (80’ Elías Bóveda) e Isaías Gavilán (68’ Álvaro Lugo); Rodney Chaparro (80′ Rossney Aquino) y Luis Galeano. D.T.: Carlos Recalde.

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Richard Salinas (78’ Jorge Ayala), Marcelo Paredes, Alexis Verdún (78’ Junior Cantero) y Alexis Araújo (62’ Juan Martínez); Axel Baigorria (78’ Sergio Ramírez) y Tobías Gamarra (56’ Enzo Alegre). D.T.: Humberto Ovelar.

Goles: 16’ Axel Baigorria y 41’ Tobías Gamarra (GCJLM). Amonestados: 62’ Luciano Taboada (FDM); 24’ Tobías Gamarra (GCJML).