Fiesta en Santaní ante la inminencia del ascenso a Primera

Fiesta en San Estanislao (departamento de San Pedro), ante la inminencia del ascenso. En esta jornada del martes se completa la 27ª ronda de la División Intermedia, que consta de 30 capítulos y otorga dos plazas al círculo privilegiado.

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Ya con 27 partidos disputados, General Caballero de Juan León Mallorquín pasó al frente de las posiciones con 53 puntos. Santaní tiene 51 y el 12 de Junio de Villa Hayes está con 50, los tres clubes que pugnan por los dos cupos de ascenso.

Los albinegros santanianos tienen la brillante ocasión de recuperar la punta y ampliar a cuatro unidades la ventaja con respecto al tercero, el punto de referencia para subir.

El choque entre Santaní y Guaireña se desarrollará en el estadio del Unión Agrícola, a las 19:30. La gran remontada en la campaña supone un masivo acompañamiento de la afición local que sueña con volver a ver a la institución en el círculo privilegiado, en el que compitió durante tres temporadas, en 2015, 2018 y 2019.

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El programa

Benjamín Aceval vs. Independiente CG

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Derlys González y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: José Villagra.

Deportivo Santaní vs. Guaireña FC

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 19:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Zulma Quiñónez.