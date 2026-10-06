Hugo Ovelar, quinto técnico de Guaireña FC en la temporada

La inestabilidad ubica a Guaireña cerca de la zona de descenso en la División Intermedia. El elenco albiceleste enfrenta este martes al campeonable Deportivo Santaní, en el estadio del Unión Agrícola, a las 19:30, por la 27ª fecha del torneo que consta de 30 rondas.

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Hugo Marcelo Ovelar Irrazábal, de 55 años, asume la conducción del plantel albiceleste para afrontar los cuatro últimos partidos, con la misión de garantizar la permanencia en la categoría e iniciar el próximo ciclo con objetivos superiores.

El “Chueco”, que venía dirigiendo al Quinceno FC de Itapé, en el Nacional B de la UFI, es el quinto entrenador del año de Guaireña, después de Marciano Rolando Chilavert, César Castro, Carlos “Lito” Duarte y Juan Daniel Cáceres.

El conjunto de Villarrica necesita meter al menos un par de triunfos para espantar los fantasmas del descenso. El club de la capital del cuarto departamento compitió durante cuatro años en el círculo privilegiado de nuestro balompié, entre el 2020 y el 2023.