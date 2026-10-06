Tacuary: Eumelio Palacios es el nuevo capitán del Buque

La salida de Robert Pereira Molina motivó a la dirigencia de Tacuary, liderada por el ingeniero Guillermo “Nito” Vera a conformar un binomio técnico para afrontar la recta final de la División Intermedia, en busca de la permanencia en la categoría.

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La idea inicial era que Francisco Martínez y Eumelio Palacios se queden a cargo del plantel del Buque, pero se presentó un inconveniente que abortó el plan.

Francisco “Kitu” Martínez es el primer auxiliar técnico de Jorge González Frutos en Recoleta FC, de la categoría superior, por lo que no puede cumplir la doble función, en Primera e Intermedia.

Por ese motivo, el deportista, todo un emblema de la institución de Barrio Jara, no podrá sentarse en el banco del Buque, en el que se quedará en solitario “Patoruzú” Palacios, quien forma parte del elenco estable de Robert Pereira Molina y tiene el visto bueno para continuar el trabajo durante el resto de la temporada.

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Con su experiencia, Martínez seguirá asesorando al “Tacua”, pero no vincularse al cuerpo técnico por su compromiso con “Reco” en el círculo privilegiado.

La nueva etapa en la entidad albinegra se inicia con el objetivo de salvar la temporada, que se inició con el mando de Édgar Denis, siguió con Braulio Armoa, continuó con Robert Pereira Molina y se cerrará con Eumelio Palacios.