General Caballero JLM vs. 12 de Junio: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la División Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayer se juegan hoy el segundo cupo de ascenso, en la última fecha (30) del torneo de la División Intermedia 2026. El Rojo Mallorquino y el León Chaqueño, juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Facundo de León Fossatti de la ciudad de Villa Hayes. El partido es en simultáneo a Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní, en el que el albinegro va por el título.

General Caballero JLM vs. 12 de Junio VH: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

Chile: 15:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú : 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia : 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 20:30 horas

Sudáfrica: 20:30 horas

General Caballero JLM vs. 12 de Junio VH: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

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General Caballero JLM vs. 12 de Junio VH: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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