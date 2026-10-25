General Caballero JLM vs. 12 de Junio: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la División Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayer se juegan hoy el segundo cupo de ascenso, en la última fecha (30) del torneo de la División Intermedia 2026. El Rojo Mallorquino y el León Chaqueño, juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Facundo de León Fossatti de la ciudad de Villa Hayes. El partido es en simultáneo a Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní, en el que el albinegro va por el título.
General Caballero JLM vs. 12 de Junio VH: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 16:30 horas
- Argentina: 16:30 horas
- Brasil: 16:30 horas
- Uruguay: 16:30 horas
- Chile: 15:30 horas
- Ecuador: 14:30 horas
- Colombia: 14:30 horas
- Perú: 14:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas
- Bolivia: 15:30 horas
- El Salvador: 13:30 horas
- México: 13:30 horas
- Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas
- Estados Unidos - Este: 15:30 horas
- Inglaterra: 20:30 horas
- España: 21:30 horas
- Bélgica: 21:30 horas
- Marruecos: 20:30 horas
- Sudáfrica: 20:30 horas
General Caballero JLM vs. 12 de Junio VH: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
General Caballero JLM vs. 12 de Junio VH: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
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