Fútbol de Intermedia
25 de octubre de 2026 - 09:06

General Caballero JLM vs. 12 de Junio: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la División Intermedia

El árbitro Juan Gabriel Benítez en el sorteo de capitanes: Diego "Mudo" Valdez del 12 de Junio VH y Míller Mareco de General Caballero JLM. (Foto: APF)
El árbitro Juan Gabriel Benítez en el sorteo de capitanes: Diego "Mudo" Valdez del 12 de Junio VH y Míller Mareco de General Caballero JLM. (Foto: APF)

General Caballero JLM recibe hoy al 12 de Junio VH por la fecha 30 de la División Intermedia 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayer se juegan hoy el segundo cupo de ascenso, en la última fecha (30) del torneo de la División Intermedia 2026. El Rojo Mallorquino y el León Chaqueño, juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Facundo de León Fossatti de la ciudad de Villa Hayes. El partido es en simultáneo a Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní, en el que el albinegro va por el título.

General Caballero JLM vs. 12 de Junio VH: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 16:30 horas
  • Argentina: 16:30 horas
  • Brasil: 16:30 horas
  • Uruguay: 16:30 horas
  • Chile: 15:30 horas
  • Ecuador: 14:30 horas
  • Colombia: 14:30 horas
  • Perú: 14:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas
  • Bolivia: 15:30 horas
  • El Salvador: 13:30 horas
  • México: 13:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 15:30 horas
  • Inglaterra: 20:30 horas
  • España: 21:30 horas
  • Bélgica: 21:30 horas
  • Marruecos: 20:30 horas
  • Sudáfrica: 20:30 horas

General Caballero JLM vs. 12 de Junio VH: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

General Caballero JLM vs. 12 de Junio VH: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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