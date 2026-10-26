Resistencia cierra con goleada y Osvaldo Argüello termina como máximo artillero

Resistencia Sport Club despidió la temporada de la División Intermedia 2026 con una contundente victoria por 5-2 sobre Benjamín Aceval, en el primer encuentro del lunes correspondiente a la fecha 30.

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El conjunto del barrio Ricardo Brugada fue contundente en ataque y cerró el torneo con una goleada, mientras que el equipo de Villa Hayes encontró consuelo en la eficacia de Osvaldo Argüello, quien terminó como máximo goleador del certamen, con 20 tantos.

Stevens Gómez abrió el camino para el Triángulo Rojo a los 32 minutos. En la complementaria, Edsson Riveros amplió la ventaja a los 66’, antes de que Juan Reguera anotara el tercero a los 76’. Fernando Ruiz Díaz se encargó de completar la goleada con un doblete, a los 75’ y 82’.

Por el lado de Benjamín Aceval, Argüello convirtió los dos tantos de su equipo y ratificó su capacidad goleadora a lo largo de la temporada. Sus 20 anotaciones le permitieron cerrar el campeonato en lo más alto de la tabla de artilleros, pese a la derrota en el cierre.

En la clasificación final, Resistencia y Benjamín Aceval terminaron igualados con 42 puntos. El conjunto capitalino ocupó la octava posición, mientras que el representante de Villa Hayes finalizó noveno.

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Así, el Triángulo Rojo cerró el año con una victoria de amplio margen, mientras que Benjamín Aceval se despidió con la actuación individual de su goleador como uno de los principales datos positivos de su campaña.

Síntesis

Resistencia SC 5-2 Benjamín Aceval

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Francisco Ramos y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Resistencia SC: Alberto Martínez; Juan Torales, Kevin Benites, Gustavo Villamayor y Fernando Vouga; Brandon Barbas (46’ Patrocinio Alvarenga), Jonathan Gómez (56’ Enzo Agüero), Nolberto Báez (74’ Aquilino Giménez) y Stevens Gómez; Edsson Riveros (74’ Juan Reguera) y Aníbal Vega (56’ Fernando Ruiz Díaz). D.T.: Ángel Martínez.

Benjamín Aceval: Diego Gregor; Nicolás Rojas, Rodrigo Bogado (46’ Hugo Espínola), Rolando Ortiz y Joel Aquino; Óscar Prieto (46’ Loren Almirón), Sebastián Benítez (46’ Matías Medina), Enmanuel Caballero (81’ Willian Cuevas) y Gabriel Acuña (71’ Alcides Martínez); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 32’ Stevens Gómez (R); 54’ y 79’ Osvaldo Argüello (BA); 66’ Edsson Riveros, 75’ y 82’ Fernando Ruiz Díaz, 76’ Juan Reguera (R). Amonestados: 64’ Juan Torales y 68’ Edsson Riveros (R); 70’ Loren Almirón (BA).