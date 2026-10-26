El gol olímpico de Paraguarí en el cierre de la División Intermedia

Paraguarí AC, el campeón, cerró la División Intermedia 2026 en la Sub 15 con una goleada de visitante. El Rojo, que conquistó el título con una campaña que registró 18 victorias, 2 empates y 2 derrotas, finalizó la primera temporada en la categoría con una victoria 4-0 sobre Tacuary por la fecha 22 en el Luciano Zacarías de Lambaré.

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El triunfo del último ganador del Campeonato Nacional de Interligas fue con un gol olímpico. Gustavo Iván Benítez Almirón fue el autor de un golazo para el 3-0 parcial de los paraguarienses: el futbolista de 14 años ejecutó un tiro de esquina con la diestra y colocó la pelota en el segundo palo del portero del ‘Tacua’, que descendió a la Primera División B.

El golazo olímpico de Gustavo Benítez

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