“No es propicio organizar una Copa América en Uruguay”

La Confederación Sudamericana de Fútbol define el futuro de la Copa América 2021. Colombia y Argentina renunciaron al certamen y el organismo debe decidir a contrarreloj si cambia de sede o cancela definitivamente la edición del torneo de selecciones. La entidad, que oficializó el domingo por la noche la suspensión del certamen en tierras argentinas, agregó que “analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental”. Los países miembros tenían previsto una reunión este lunes desde las 9:00.

Entre los candidatos a organizar el evento están Chile y, posiblemente, Estados Unidos, aunque todo a punta que no irá del continente sudamericano. Por su parte, Paraguay y Uruguay descartaron recibir la Copa América. “Nunca se nos ofreció y tampoco presentamos una propuesta para ser sede de la Copa América. No hubo ningún contacto, somos consientes de la situación sanitaria y lo difícil que es organizar un torneo con 9 delegaciones que vienen del extranjero, además de los árbitros y el periodismo”, expresó Sebastián Bauzá, ministro de Deportes uruguayo a Sport 890.

“En este momento en el que estamos tratando de que la vacunación crezca, los cuidados deben ser extremos y tenemos que ayudar a la vacunación. No lo hemos planteado ni a nivel de infraestructura. Como todos saben, vamos a hacer las finales de las copas Libertadores y Sudamericana . Después del partido con Paraguay vamos a levantar el piso del Centenario”, reveló el magistrado. El jueves 3 de junio, la Celeste recibirá a Paraguay en el combo de Eliminatorias Sudamericanas y luego preparará el estadio para las finales de las copas Libertadores y Sudamericana.

“Se está jugando un Campeonato Uruguayo en condiciones que todos los días estamos revisando y viendo los diferentes casos de COVID que hay en los equipos. No fuimos presentados y tampoco desde el Gobierno uruguayo pensamos que sean las mejores condiciones para ser candidatos. Ya se sabía que Uruguay era consciente de no poder hacer esta Copa América. La situación más importante es la pandemia. No vemos propicio organizar una Copa América en Uruguay”, culminó Bauzá al medio radial de Montevideo.