Zubeldía admite que le interesa Melgarejo

Juan Antonio Pizzi no contará con Lorenzo Melgarejo en Racing a pesar de que el paraguayo aún tiene contrato vigente con la entidad albiceleste. El zurdo busca equipos y el miércoles, el DT de Lanús, Luis Zubeldía, habló bien del futbolista.

Al ser consultado si le interesa Melgarejo, Zubeldía respondió a través de TNT Sports: “Sí, sí. Claro que me gusta. Me parece que es un muy buen jugador que se puede adaptar a distintas posiciones. El punto está que en que su contrato no debe ser algo fácil para Lanús”.

El Granate recientemente contrató a otro paraguayo, Jorge Morel, que actualmente está al servicio de la Selección Paraguaya de Fútbol, que disputa la Copa América en Brasil.

Hace días, Blas Melgarejo, padre del jugador, confesó que el anterior técnico de Lorenzo, Sebastián Beccacece, charló con el atleta. El futbolista tuvo minutos y ritmo durante la estadía de Beccacece en el banquillo de la Academia.