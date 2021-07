“Los Romero son inteligentes y tienen mucha calidad”

San Lorenzo de Almagro por segunda vez consecutiva y lidera momentáneamente la Copa de la Liga Profesional. El Ciclón de Boedo derrotó a Boca Juniors con protagonismo paraguayo: Ángel Romero asistió para el 1-0 y Néstor Ortigoza convirtió el 2-0. Los mellizos, que disputaron la Copa América en Brasil, debutaron en la era Paolo Montero, quien alineó a los hermanos desde el inicio. El DT alabó la capacidad de los mismos y destacó que puedan brindar muchas soluciones.

“¿Si los Romero nos pueden dar soluciones? Sí, muchas. Lo han demostrado con otros entrenadores. Ojalá lo hagan con nosotros también. Pueden cumplir varias funciones, se complementan bien con Néstor (Ortigoza), se conocen de antes. Depende del grupo y de ellos, que se involucren mucho más porque tienen mucha calidad”, expresó el entrenador uruguayo después del triunfo en la Bombonera por la tercera jornada del certamen.

“Los Romero son inteligentes, pero es el cuarto día que vienen trabajando con el plantel. Si bien con algunos ya se conocen, nosotros no nos conocíamos. Me gustan los hechos, ser claro, hablo poco, pero no me olvido de los vestuarios del pasado, y ciertas cosas no las transo”, puntualizó Montero, quien con cuatro entrenamientos, utilizó a los paraguayos, que debieron cumplir cuarentena obligatoria antes de activar con el resto de la plantilla.