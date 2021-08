Borja Valero sale del retiro para jugar en la 6ª división italiana

“Acepté este desafío porque me identifico con esos valores” del Centro Storico Lebowski, un club de estructura cooperativa que reivindica una visión ‘romántica’ del fútbol, en contra del modelo de negocio actual en el deporte, explicó el jueves Valero en una entrevista al diario La Nazione.

“Estaba convencido de jugar una temporada extra en la Fiorentina, no por el dinero, pero podría haber ayudado. Y luego apareció esta posibilidad, que he visto con entusiasmo, por su organización y sobre todo porque me identifico con los valores del Lebowski”, explica el ex jugador del Real Madrid y del Inter Milán, que también será comentarista la próxima temporada para DAZN Italia.

A finales de junio, Borja Valero había anunciado el final de su carrera con un mensaje por redes sociales. “Ha llegado el momento que siempre parecía lejano, el de dejar de jugar al balón (...) Me habría gustado hacerlo bajo la Curva Fiesole llena de hinchas pero por desgracia, tanto en el fútbol como en la vida, no todo depende solo de nosotros”, escribió el jugador, mencionando la curva donde suelen estar algunos de los aficionados que más animan al conjunto ‘Viola’.