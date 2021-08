“Se me caían las lágrimas cuando despedí a los Romero”

San Lorenzo de Almagro y los hermanos Romero acordaron el fin de semana la rescisión de contrato. Los mellizos ya no pertenecen al Ciclón de Boedo, pero percibirán en cuotas la deuda de casi un millón de dólares que mantenía el club con ambos jugadores. “Sentimos tristeza porque teníamos ganas de seguir, pero no estamos enojados. Ya dijimos lo que teníamos que decir en un comunicado. Dejamos las cosas claras y se resolvió de esta manera”, comentó Óscar antes de viajar de Buenos Aires hacia Asunción para disputar la triple jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Este lunes, en radio La Red de Argentina, el presidente de la entidad argentina habló sobre la salida de los exCerro Porteño. “A veces tenemos que tomar decisiones que los hinchas no van a interpretar. Hasta a mí me costó lo de los Romero, son dos grandes jugadores (…) Se me caían las lágrimas cuando tuve que despedir a los Romero”, puntualizó Horacio Arreceygor, quien según el comunicado publicado por Ángel y Óscar, había solicitado a los futbolistas “buscar club” porque la institución ya “no podía pagar el contrato”.

“A ningún dirigente le gusta perder dos figuras como los Romero”, agregó Arreceygor, quien por otra parte hizo referencia al rendimiento de los paraguayos. “Individualmente creo que los Romero rindieron mucho más que juntos”, expresó el mandatario, que también respondió sobre la filtración del vídeo de la patada de Ángel a Andrés Herrera, que había sufrido una dura lesión producto del golpe en el entrenamiento. “Fue un disgusto el video de la patada a Herrera”, acabó el titular del Cuervo al programa Un Buen Momento.